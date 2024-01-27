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 Суббота, 27 Января 2024 12:31
Александр Аванесов

Глава МИД РА: Армения готова приступить к обсуждениям вопроса о демаркации армяно- грузинской границы

Глава МИД РА: Армения готова приступить к обсуждениям вопроса о демаркации армяно- грузинской границы

АрмИнфо. Отныне члены семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений Армении в Грузии могут заниматься оплачиваемой работой. Министры иностранных дел двух государств Арарат Мирзоян и Илья Дарчиашвили накануне в Тбилиси подписали межправительственное соглашение <Об осуществлении оплачиваемой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений>. 

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, напомнив, что Мирзоян находился в Тбилиси в составе правительственной делегации РА, возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном.  В своем выступлении на межправительственном заседании, министр иностранных дел РА отметил, что 2023 год стал периодом последовательной активизации и углубления политического диалога между Арменией и Грузией, сотрудничество с которой является одним из ключевых направлений внешней политики Еревана. Было, в частности, обеспечено активное сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами двух стран, на различных площадках проводились встречи министров и должностных лиц двух государств, в столице Армении проводились регулярные политические консультации, посольствами обеих стран велась активная работа с целью повышения  отношений между двумя государствами до стратегического уровня.

Арарат Мирзоян отметил, что на повестке дня также стоит процесс демаркации межгосударственной границы между Арменией и Грузией. Предложено активизировать совместную работу комиссий, при необходимости также используя международные компетентные механизмы, и

полностью урегулировать вопрос в добрососедской атмосфере. Глава МИД РА отметил, что армянская сторона завершила работу по формированию комиссии и в кратчайшие сроки готова приступить к обсуждениям.

<Мы ценим наши отношения с Грузией не только в двустороннем, но и в региональном контексте, считая их одним из ключевых компонентов региональной стабильности, безопасности и развития. Это наше намерение также отражено в инициативе правительства РА <Перекресток мира>, целью которой является превращение Южного Кавказа вместе с нашими грузинскими партнерами в регион пересечения всех видов инфраструктур, с принципами территориальной целостности, суверенитета, взаимности и равенство. Не случайно премьер-министр Армении впервые представил эту нашу инициативу международному сообществу в Грузии, в рамках конференции <Шелковый путь> в Тбилиси", - отметил глава МИД РА.

Арарат Мирзоян также подчеркнул, что важную роль в отношениях с Грузией играет сотрудничество в области демократических реформ, верховенства закона и защиты прав человека. Распространение демократических ценностей на Южном Кавказе, в том числе посредством тесного сотрудничества с Европейским Союзом, будет способствовать процессу установления прочного и прочного мира в регионе.

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