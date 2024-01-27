Суббота, 27 Января 2024 12:31

АрмИнфо. В связи с высоким риском схода лавин на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги межгосударственного значения Мцхета- Степанцминда-Ларс перевал Хачи полностью закрыт для всех видов транспортных средств. Об этом говорится в сообщении таможенного атташе при посольстве РА в России Ваана Акопяна.

Согласно его данным, перевал, через который Армения связывается по территории Грузии с Российской Федерацией, закрыт в обоих направлениях.

Между тем, как отмечается в сообщении Спасательной службы МВД РА, которая ссылается на данные МВД Грузии и Центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта только для грузовых автомобилей с прицепами.