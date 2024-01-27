Суббота, 27 Января 2024 12:30

АрмИнфо.По положению на утро 27 января, в Армении по- прежнему имеются закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. Об этом сообщает Спасательная служба МВД РА.

В частности, как отмечает источник, по причине метели закрыты перевал Варденяц и автодорога Берд- Чамбарак, а также трасса, ведущая из города Ташир в село Вардахпюр. Повороты Дилижана, Степанавана и Спитака, а также участок под названием <Зангер> и автомагистраль Ванадзор -Дилижан закрыты для грузовых автомобилей с прицепами.

Труднопроходимы для всех видов транспортных средств автомагистрали Гюмри-Бавра, Артик-Алагяз, Гогаван-Степанаван и Благодарное-Катнарат.

Идет снег в районах Котайкской, Араратской, Арагацотнской, Армавирской, Тавушской областей. В Апаранском, Арагацском районах и селе Цахкаовит бушуют метели.