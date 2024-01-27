Суббота, 27 Января 2024 12:29

АрмИнфо. Министерство обороны превратилось в <партизан> и уже несколько месяцев никае не может отреагировать на сенсационные заявления Пашиняна, порочащие армянскую армию. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян.

По его словам, либо МО не знает, что сказать, либо не хочет говорить правду, прямо заявив, что премьер-министр РА Никол Пашинян - безответственный лжец. "Я говорил об этом еще в прошлом году. 4 декабря 2023 года я направил письменный запрос из шести вопросов министру обороны Сурену Папикяну, суть которых заключалась в заявлении Пашиняна от 24 ноября прошлого года о том, что "сегодня мы избавились от пятой колонны в армии". Папикяну потребовалось двадцать дней вместо предусмотренных пяти дней. В итоге я получил ответ в одно предложение: "Других разъяснений, кроме тех, которые дал премьер-министр РА, у Министерства обороны РА нет", - отметил депутат.

Он добавил, что Генпрокуратура на вопрос о той же <пятой колонне>, служащей интересам других стран, упомянутых Пашиняном, сообщила, сколько уголовных дел по статье "шпионаж" было возбуждено в 2021-2023 годах, ответила более четко, отметив, что возбуждено только одно уголовное дело. "Всего лишь одно уголовное дело, которое еще надо доказать в суде", - заявил Манукян.

Он добавил, что в случае с Минобороны был настойчив. "Я еще раз отправил письменный запрос, напомнив, что согласно законодательству РА Папикян обязан ответить на мои вопросы отдельно, по пунктам. Опять министерство долго путалось, шли дни, а ответа не было. Лишь в середине января я получил ответ, который в точности дублирует первый запрос", - написал оппозиционер.

Он отметил, что 28 января, когда в стране будет отмечаться День армии, чиновники снова начнут петь дифирамбы в адрес вооруженных сил, заявляя, что ее престиж постоянно повышается. Между тем, нападки на гаранта нашей безопасности продолжаются непрерывно. "Если на границе противник использует снайперов и другое оружие, то внутри действует другое, более тяжелое оружие врага: ложь, клевета, безответственные заявления. К сожалению, это оружие уже находится в руках Пашиняна", - констатировал депутат.