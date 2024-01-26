Пятница, 26 Января 2024 20:58

АрмИнфо.В рамках состоявшегося в Тбилиси заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией под руководством премьер- министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили, стороны подписали декларацию <Об установлении стратегического партнерства между Республикой Армения и Грузией>.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, на полях заседания министры иностранных дел Армении и Грузии Арарат Мирзоян и Илья Дарчиашвили подписали соглашение <между Правительством Республики Армения и Правительством Грузии об осуществлении оплачиваемой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений>.

Заместитель министра экономики РА Арман Ходжоян и заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Тенгиз Насаридзе подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Посол Республики Армения в Грузии Ашот Смбатян и заместитель министра по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий Грузии Тамила Баркалая подписали меморандум о взаимопонимании.