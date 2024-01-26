Пятница, 26 Января 2024 17:12

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Норашен;

12:00-14:00 села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян; частично улицы С. Акобяна, Баграмяна, Нарекаци, Чауша, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) 105 на улице Атарбекяна, 93, 96 на улице Маркса, 159 на улице Мясникяна в городе Арташат;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

11։00-15։00 1-ый микрорайон, проспект Анрапетутяна, улицы Волкова, Севана, Ереванян, Гарни, Пионеракан в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

09:30-10:00 частично село Даранак;

12։00-14:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17։00 жилые дома 40-40/2 на улице Мамиконянца, жилые дома 19-21 на улице Тиграняна, частные дома 7-39 на улице Норашхараин;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Норашен;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

09։30-10։00 частично село Норакерт;

11։00–13:00 населенный пункт Арцванист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-10։30 частично улица Саядяна, квартал “Арцвакар” полностью, газозаправочная станция ООО “АРМ” в городе Гавар; клуб, квартал “Гланоц”, школа N7, кварталы '’Камурджи мот”, “Кси”, производственная база электросетей, станция очистки сточных вод “Айджрмухкоюги”, спортивный комплекс, ОАО ‘Гавари ЧШШ”, ООО “Микаеляннери энтанекан ферма”, ЧП “Самвел Мнеян”;

11։00-11։30 частично квартал “Арцвакар”, абоненты-жильцы территории под названием “Торханян Жора”, частично улица Саядяна в городе Гавар; станция сотового оператора “Тим Телеком”, абоненты-жильцы территории под названием ‘Мартин Барсегян” в Арцвакаре в городе Гавар;

12։00–12։30 село Сарухан полностью, сельский муниципалитет села Сарухан станция сточных вод, абоненты-жильцы территории, прилегающей к кладбищу села Сарухан; насосная станция, прилегающая к старому клубу, картофельный склад и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N3, станции операторов “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”, каменный цех “ЭСТ” в селе Сарухан;

14։00-14:30 школа N1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Сарухан;

15։00–15։30 частично квартал “Ацарат”, кинотеатр Ацарата, “Джрмух”; улица Арцруни Ехбайрнер, улицы Бошнагян, Даштоян (квартал “Торсои”), ГГМ Гавара, частные дома улицы Кабелагорцнери, абоненты-жильцы улицы О. Абраамяна в городе Гавара;

16։00–16։30 село Норатус полностью, абоненты-жильцы территории под названием “Каранк”, здания школ NN1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N2, газозаправочная станция “Анд-Мариам”, асфальтовый завод “Норатуси ЧШШ”, ООО “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс ‘Верадардз”, станция сотового оператора компании “Юком” в Норатусе;

в Тавушской области:

11:00-15:00 села Овк, Гош, Агавнаванк и Хачардзан;

в Ширакской области:

11:00-14:00 кварталы “Нор”, “Социалакан”, медицинский центр Маралика, офис компании “Сино Гидро”, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и абоненты-жильцы в городе Маралик Анийского региона.