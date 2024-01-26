Пятница, 26 Января 2024 17:01

АрмИнфо. Свидетельство временной защиты, выдаваемое как совершеннолетним, так и несовершеннолетним вынужденным переселенцам из Арцаха, предоставляется сроком на год и подлежит продлению. Об этом 26 января на брифинге заявил глава Службы миграции и гражданства Республики Армения Армен Казарян.

Глава Службы напомнил, что с 27 января арцахцам для путешествий кроме документа удостоверяющего личность также понадобится Свидетельство временной защиты. По состоянию на сегодня подобные свидетельства уже получили 42 809 арцахцев. Он отметил, что эта справка беженца о том, что указанное лицо находится под защитой Республик Армения, пользуется международной защитой и не может быть передан/ депортирован в Азербайджан.

Казарян уточнил, что Свидетельство временной защиты может быть выдан не только арцахцам, переселенным в 2023 году, но и тем, кто был вынужден перебраться в Армению в 2020 году. <Постановлением правительства Армения берет под временную защиту лиц, находящихся в Армении или за ее пределами, чьим последним адресом регистрации был Нагорный Карабах, либо же они фактически проживали там и были зарегистрированы в миграционных органах Армении после 19 сентября 2023 года. Исключением являются лица, имеющие гражданство третьей страны, в том числе РА>, - пояснил он.

При этом, если гражданину необходимо срочно выехать из страны, он может подойти в отделение Паспортно-визовой службы, с документом, обосновывающим данную необходимость, к примеру с билетом на руках, и его обслужат вне очереди. Аналогичной привилегией пользуются также пенсионеры, лица, получающие пособия и беременные женщины, заверил глава Службы. Помимо этого, отделения Паспортно-визовой службы как минимум до конца февраля будут работать также по субботам.

Число перемещенных из Арцха граждан, состоящих на учете в Госреестре населения РА, приблизилось к 50 тыс. Около 900 человек обратились за получением гражданства РА, сообщил он.

Пресс-секретарь министерства труда и социальных вопросов РА Заруи Манучарян, в свою очередь, сообщила, что единовременную помощь на неотложные нужды в размере 100 тыс драмов получили уже 112 649 арцахцев.