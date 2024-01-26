Пятница, 26 Января 2024 16:59

АрмИнфо.Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили в Тбилиси в ходе отдельной беседы обсудили региональные процессы, подчеркнув важность реализации последовательных шагов на пути к миру и стабильности.

Согласно пресс-службе армянского кабмина, собеседники обсудили вопросы, связанные с повесткой дня сегодняшнего заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией, а также вопросы, касающиеся двусторонних политических и экономических связей.

Стороны подчеркнули стратегический характер сотрудничества между Арменией и Грузией и выразили уверенность, что заседание межправительственной комиссии, которое состоится сегодня, придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству во всех сферах.

В этом контексте были рассмотрены вопросы, связанные с дальнейшим развитием торгово- экономических отношений, реализацией совместных проектов по различным направлениям.