Пятница, 26 Января 2024 13:43

АрмИнфо.В течение 2023 года в Армении зафиксированы многочисленные случаи нападений бродячих собак на людей. Об этом 26 января на слушаниях в Национальном Собрании РА заявил заместитель начальника Полиции РА, полковник Карен Акопян.

По его словам, многие граждане обращаются в полицейские участки с жалобами, вызванными зачастую агрессивным поведением бродячих собак, особенно при направлении своих детей в учебные заведения. Имелись также жалобы на поднимаемый по ночам животными шум, их скоплением у мусорных баках. Подавляющая часть обращений связана с Ереваном, в областях республики сигналы поступали в основном из населенных пунктов Ширакской, Армавирской, Лорийской и Котайкской областей. На основании полученных сигналов Полиция РА обращалась с ходатайствами в местные органы самоуправления с призывами урегулировать имеющуюся проблему.

Заместитель начальника Полиции указал на тот факт, что во многих регионах страны местными органами власти практически не проводится стерилизация животных. В ряде случаев, это связано с отсутствием участников объявленных тендеров и необходимых финансовых ресурсов. Не менее серьезной проблемой является отсутствие центров по содержанию домашних животных.

Полковник привел и статистические данные МВД, согласно которым в 2022 году было зафиксировано 133 случаев нападений бродячих собак на людей, в 2023 - 134, в январе 2024 года - 5 случаев.

Что касается жестокого обращения с животными, то, как заметил Акопян, в 2022 году было отмечено 19 таких случаев, в 2023 - 49, в январе 2024 года - 3 случая. Причем, речь идет о случаях, по которым уже возбуждены уголовные дела. За совершение указанного преступления в 2022 году к уголовному преследованию были привлечены трое граждан, в 2023 году - двое, в январе 2024 года преступления пока не раскрыты, но предпринимаются усилию по выявлению виновных.