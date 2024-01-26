Пятница, 26 Января 2024 13:12

АрмИнфо. Власти Армении, инициируя Конституционные реформы, отказываются от фундаментальных основ армянского постсоветского национально- государственного проекта и политической идентичности "третьей республики". Так прокомментировал российский политолог Сергей Маркедонов намерение действующих властей Армении полностью поменять Конституцию страны.

Эксперт констатировал, что дискуссия о конституционной реформе в Армении получила дополнительные импульсы, при этом в фокусе внимания оказались не проблемы внутренних перемен, а вопросы армянской внешнеполитической идентичности.

"По словам главы МИД республики Арарата Мирзояна, Азербайджан видит определенные проблемы в формулировках Конституции и Декларации о независимости Армении. И хотя далее министр заявил, что "в проекте соглашения о мире нет положения о Конституции Армении", само упоминание о возражениях официального Баку, вызвало значительный общественно- политический интерес", - заметил Маркедонов.

В этом ключе он обратил внимание, что положения Декларации о независимости Армении от 23 августа 1990 года и ранее становились предметом внешнеполитических дискуссий. "Сегодня времена "футбольной дипломатии" уже основательно подзабыты. Между тем, после того, как армянский Конституционный суд 12 января 2010 года признал армяно-турецкие протоколы соответствующими Основному закону страны, руководство Турции де-факто отказалось от ратификации вышеупомянутого документа. Поводом для такого решения стал пункт 11 Декларации, упоминавший "Западную Армению" (в этом Анкара увидела демонстрацию армянских территориальных претензий)

Прошли годы, в конфликте Азербайджана и Армении радикально изменился военно- политический статус-кво, и вот уже премьер-министр Никол Пашинян в своем поздравительном послании по случаю 33-ей годовщины принятия Декларации о независимости Армении особо подчеркнул, что в документе, провозгласившем в свое время новую республику на основе акта о "воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха", были заложены "конфронтация с региональной средой" и "постоянные конфликты c соседями". Вскоре после этого произошло окончательное разрушение непризнанной НКР (или Арцаха, как предпочитали называть его в Армении) и деарменизация этого де-факто образования. В таких условиях Азербайджан получил дополнительные козыри для подготовки такого мира, который бы обеспечил его эксклюзивные интересы, как в Кавказском регионе, так и на международной арене", - заметил российский политолог.

При этом он обратил внимание, что значение вопроса о Декларации и Основном законе Армении не стоит ограничивать лишь геополитическим форматом и, в первую очередь, касается фундаментальных основ армянского постсоветского национально-государственного проекта и политической идентичности "третьей республики".

"Борьба за самоопределение армян Нагорного Карабаха с конца 1980-х годов и в течение долгого времени была квинтэссенцией национально-государственного строительства Армении. В свое время именно "миацум", то есть борьба за "свой Арцах" сломала коммунистическо- диссидентскую дихотомию в АрмССР и Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), она объединила представителей партийно-хозяйственной номенклатуры и "антисоветчиков". Этим путь Армении к независимости отличался и от грузинского, и от прибалтийских проектов. В его основе была не борьба против "советской империи", а идея создания государства по формуле АрмССР+НКАО для обеспечения интересов и выживания армянского этноса", - добавил Маркедонов.

По его словам, сегодня же мир наблюдает отказ армянской политической элиты от этой фундаментальной цели. При этом инициативы Никола Пашиняна и его команды как на международной арене, так и внутри страны не вызывают мощного протестного оппозиционного движения, что сильно контрастирует с политической культурой поздне- и постсоветской Армении, выросшей из массовых выступлений.

"В этой связи встает вопрос о том, в каких объемах и масштабах будет проходит "декарабахизация". Наивно предполагать, что беспрецедентные внешнеполитические уступки никак не затронут внутренних и идентитарных процессов. В особенности, когда этнополитический конфликт носит для страны системообразующий характер.

Очень часто процесс "декарабахизации" сравнивают с проблемой утраты Косова для Сербии. Процесс "декосовизации" для сербского национального проекта действительно зашел уже слишком далеко. Но есть нюанс! Белград до сих пор не признает независимости бывшего сербского автономного края. Ереван же официально признал суверенитет Баку над Карабахом/Арцахом. Дьявольская разница!", - резюмировал Маркедонов.