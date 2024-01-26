Пятница, 26 Января 2024 11:10

АрмИнфо. "Люксембург - дружественная для Армении страна. В последние годы, когда наша страна переживала множество трудностей, Люксембург одним из первых в мире адекватно отреагировал на возникшие вызовы", - заявил глава комиссии Национального Собрания РА по вопросам европейской интеграции Арман Егоян в ходе состоявшейся встречи с делегацией Люксембурга, возглавляемой заместителем политического директора МИД Люксембурга Дэйвидом Уайсом.

Как передает пресс-служба НС РА, во встрече, состоявшейся 25 января, приняли участие члены группы парламентской дружбы Армения-Люксембург Асмик Акопян и Арпине Варданян.

Арман Егоян высоко оценил участие Люксембурга в наблюдательной миссии ЕС. По словам депутата, миссия выполняет важную функцию по обеспечению безопасности Армении.

Депутат рассказал о ситуации в регионе, указав на важную роль стран-членов ЕС, в том числе Люксембурга, в установлении мира и стабильности на Южном Кавказе. Депутат представил гостям проект "Перекресток мира", предложенный правительством РА.

Член группы дружбы Асмик Акопян, приветствуя гостей, подняла вопрос о посягательствах Баку на суверенную территорию Армении после 44-дневной войны и удерживаемых в Азербайджане пленных армян. "Азербайджан продолжает последовательно стирать армянский след с территории Нагорного Карабаха", - подчеркнула депутат, добавив, что существует множество доказательств уничтожения армянского историко-культурного наследия. Асмик Акопян подчеркнула важность поддержки международных партнеров в преодолении имеющихся вызовов.

Дэйвид Уайс, в свою очередь, отметил, что дипломатические отношения между Люксембургом и Арменией имеют более чем 30-летнюю историю. <Отрадно, что у нас уже есть аккредитованный посол в Армении, что является примером приверженности нашей страны к развитию политических и экономических отношений с Арменией", - подчеркнул дипломат. Он сообщил, что в Люксембурге следят за процессами, происходящими в Армении, и осведомлены о проблемах. Подчеркнув важность проекта <Перекресток мира>, представитель МИД Люксембурга отметил, что это очень конкретное и понятное предложение и его страна поддерживает его реализацию.