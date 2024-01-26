Пятница, 26 Января 2024 11:09

АрмИнфо.В ноябре-декабре 2023 года прокурор утвердил обвинения в отношении должностных лиц, получавших взятки, их помощников и водителей, давших взятки за разрешение выезда перегруженных грузовых автомобилей через платформу весов, расположенных на территории Сюникской области Армении и представил их в Антикоррупционный суд с материалами дела.

Как сообщает Генпрокуратура, в уголовных делах (за получение взятки), в частности, фигурируют: эксперт и сотрудник Сюникского областного отдела Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности; сотрудник полиции Сюникского областного отдела МВД РА; сотрудник Дорожной полиции и др.

В целом, прокурор возбудил публичные уголовные преследования в отношении 12 лиц за получение взятки, дачу взятки, а также за злоупотребление властными или должностными полномочиями или вызванным ими влиянием, либо за содействие передаче полномочий.

Напомним, что еще в 2022 году правительство Никола Пашиняна заявило о необходимости установки автомобильных весов в целях сохранения качества дорожного покрытия. В частности, это касается дорог, которые используются для перевозки пород из рудников. Поправки к КоАп были приняты в октябре того же года, в рамках которых крупнотоннажные автомобили за перевес груза будут штрафоваться. В частности, за перевес груза устанавливается штраф в размере 200 тысяч драм за каждый лишний вес до 1 тонны. Штрафоваться будут как физические, так и юридические лица. В случае повторного нарушения размер штрафа будет удвоен. В отношении физлиц, которые откажутся от применения данной меры или попытаются воспрепятствовать деятельности Инспекции по градостроительству, технической и пожарной безопасности РА будет установлен штраф в размере 150-кратного размера минимальной заработной платы, а для должностных лиц - 350-кратного.