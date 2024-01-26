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 Пятница, 26 Января 2024 11:08
Александр Аванесов

Депутат НС РА: подход абсолютной нетерпимости к пыткам должен быть единственным вариантом для стран  ПАСЕ

Депутат НС РА: подход абсолютной нетерпимости к пыткам должен быть единственным вариантом для стран  ПАСЕ

АрмИнфо.Абсолютный запрет пыток - это не просто правовой императив, это моральное обязательство, определяющее  цивилизацию и благополучие. И поэтому подход абсолютной нетерпимости к пыткам должен быть единственным вариантом для стран Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом, выступая на сессии ПАСЕ заявил член армянской делегации, председатель комиссии Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян, выступление которого приводит пресс-служба армянского парламента.

Напомним, что на сессии ПАСЕ 66 голосами "за" была принята резолюция, осуждающая применение пыток в странах- членах ПАСЕ, в частности, в Азербайджане, Турции и России.

 

По словам Варданяна, неприемлемо и аморально использование пыток как явления, давно запрещенного общим международным правом. "Честно говоря, впервые прочитав проект резолюции, я столкнулся с некоторыми фактическими обстоятельствами, которые заставили меня подумать, что речь идет о средневековье, а не о современности. Возможно ли, что в век цифровых технологий подобные проявления пыток имеют место в государствах-членах нашей организации? Несмотря на наличие бесчисленных международных документов о запрете пыток на универсальном и европейском уровне, пытки продолжаются в различных уголках мира, что напоминает нам о необходимости постоянной бдительности и пропаганды.  Мы не наивны, чтобы утверждать о полном искоренении этого явления. Проблема не в явлении пыток, а скорее, в существующем разрыве между принятыми международными обязательствами и их выполнением на практике. Мы должны бороться с культурой безнаказанности, которая является одной из главных проблем. Вызывает большую тревогу тот факт, что в некоторых странах Совета Европы пытки стали широко и систематически применяться для подавления определенных преследуемых групп, что равносильно преступлениям против человечности", - отметил депутат.

Он напомнил, что Комитет по предупреждению пыток является одним из основных международных инструментов борьбы с пытками в рамках Совета Европы, деятельность которого следует максимально поддерживать не только путем включения стандартов последнего в национальное законодательство, но и также путем обеспечения их полной реализации на национальном уровне. Автоматическая публикация всех текущих и предыдущих докладов Комитета по предупреждению пыток станет проявлением доброй воли ко всем заинтересованным странам и будет способствовать искоренению культуры безнаказанности и пыток. "И последнее, но не менее важное: мы полностью согласны с автором резолюции в том, что в эпоху цифровых технологий использование информационных технологий, видеозаписи и других технологий станет очень эффективным способом предотвращения пыток и жестокого обращения, и отказа от культуры безнаказанности.  Давайте сделаем век цифровых технологий синонимом века без пыток", - заявил армянский парламентарий.

Напомним, что на зимней сессии ПАСЕ одной из обсуждаемых тем стали обвинения в систематических пытках в местах заключения в Европе. В докладе, озаглавленном <Заявления о систематических пытках и бесчеловечном или унижающем достоинство обращении в местах содержания под стражей в Европе>, в отношении Турции было сказано следующее: <Ассамблея также обеспокоена сообщениями, указывающими на то, что, несмотря на политику <нулевой толерантности>, о которой объявили власти, за последние годы произошёл рост случаев пыток и дурного обращения в полицейских участках и тюрьмах, что фактически обнуляет достигнутый ранее Турцией прогресс в этой сфере.

В докладе также представлены случаи пыток в российских тюрьмах, а также применения физического насилия в отношении участников так называемого "Тертерского дела" в Азербайджане.

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