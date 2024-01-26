Пятница, 26 Января 2024 11:04

АрмИнфо.Азербайджан конкретными шагами углубляет свой план по завоеванию Армении. Об этом говорится в сообщении экс-омбудсмена Армении, главы Фонда "Татоян" Армана Татояна.

Он обратил внимание, что 24 января на правительственном Baku TV древний армянский монастырский комплекс Аричаванк, расположенный в Ширакской области Республики Армения, был представлен как принадлежащий Азербайджану турецко-христианский монастырь V века.

"Представляете, до какой степени углубилась оккупационная политика в отношении Армении? То есть мало того, что якобы в V веке было государство "Азербайджан", так у них были еще христианские монастыри и церкви.

В этом видео представлена целая легенда, вплоть до того, что якобы Артикская община Армении является частью так называемого "Западного Азербайджана".

Видео основано на лживых историях об армянах как о "погромщиках" и о том, что "западные азербайджанцы должны быть заселены в Армении". Реальная цель данных действий - оккупация Армении и тысячелетняя история армян"- констатировал правозащитник. Татоян добавил, что в данном ролике демонстрируется не только антиармянская, но и антихристианская политика правительства Азербайджана.

"В этих условиях вера в то, что правительство Азербайджана намерено жить мирно с Арменией, является просто результатом отсутствия контроля над ситуацией или преследования конкретных политических целей", - резюмировал правозащитник.