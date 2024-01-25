Четверг, 25 Января 2024 21:38

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 41, 43, 44, 48 в кв. “Назарбекян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 10, 12 на улице Амиряна, жилой дом 20 на пр. Маштоца, жилые дома 45-55 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 4, 15 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36-40 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); школа N65, жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на пр. Багратуняца, частные дома на улицах Фрунзе, Л. Хачикяна, Т. Саряна, З. Есаяна, С. Саргсяна, частные дома 119, 186, 194, 194/3, 200, 204, 206, 208, 210, 214/3 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-15:00 улицы Нарекаци, В. Петросяна, Н. Аштаракеци, З. Андраника, Восканяна, Тамазяна, С. Шаазиза, Теряна, Шираза, Шахназаряна в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-12:30 частично село Верин Арташат;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично села Дзорахбюр и Вохчаберд;

в Гегаркуникской области:

09:30-10:15 частично село Кут;

16։30-17։00 частично село Ваневан;

в Лорийской области:

12։00-16։00 кварталы ‘Зоравар Андраник”, “Маркса”, “Мадан” в городе Алаверди; село Джилиза.