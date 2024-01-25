Четверг, 25 Января 2024 21:37

АрмИнфо. Группа общественных организаций и жителей города Джермук выступили против возможной эксплуатации золотоносного рудника <Амулсар>.

В распространенном ими совместном заявлении подчеркивается, что приняв дар в виде 12,5% акций компании <Лидиан Армения>, осваивающей рудник, правительство Армении проигнорировало демократические ценности и права местных общин.

Авторы заявления напоминают, что решение о принятии в собственность акций было принято 18 января на заседании правительства под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна. Тогда было объявлено, что этот <подарок> <принадлежит народу Армении> и что <эксплуатация Амулсарского рудника по этой модели рассеивает многие опасения>.

<Этим заявлением мы выражаем наше возмущение безответственными действиями правительства, поскольку наши опасения не только не исчезли, но и усилились. Лучшие международные и национальные эксперты и ученые подтвердили экологические, социальные, экономические риски и опасности, которые несет в себе Амулсарский проект, ставит под сомнение заключение ОВОС проекта разработки рудника, представленный Министерством охраны природы РА. Проведение же полной экологической экспертизы не было обеспечено, результаты 2019 года не учитывались. Приводятся результаты и выводы исследования, проведенного международными компаниями ELARD и TRC, за подготовку которого из государственного бюджета было направлено 454 тысячи долларов США>, - отмечается в заявлении.

Более того, как считают его авторы, не учитывалось негативное воздействие рудника на водные ресурсы - озеро Севан, бассейны рек Арпа и Воротан, Спандарянское и Кечутское водохранилища. Были проигнорированы риски, связанные с наличием на Амулсарском руднике радиоактивных элементов - урана, тория, а также радона, проблема загрязнения окружающей среды пылью, содержащей огромное количество токсичных элементов, которые могут возникнуть в результате эксплуатации рудника. Были проигнорированы риски, связанные с использованием цианидной технологии, запрещенной в ряде стран мира.

В заявлении целого ряда НПО подчеркивается, что риск потери города Джермук как курорта международного значения также не был учтен. В случае эксплуатации рудника Джермук превратится в рабочий город, жители города эмигрируют, а работники рудника покинут Джермук после завершения его эксплуатации.

В ОВОС, проведенной компанией <Лидиан>, и в процессе государственной экологической экспертизы город Джермук не был включен в число пострадавших населенных пунктов в целом, а также не учитывалось разрушительное воздействие горнодобывающих работ на него. Риски для здоровья жителей не были учтены, не была проведена соответствующая экспертиза и среднесрочная и долгосрочная оценка данного риска. Возможное негативное воздействие на минеральную воду <Джермук>, на международные обязательства, взятые Армений на себя в рамках Бернской конвенции по защите дикой природы и природной среды, вообще не рассматривались. Мнение и сопротивление населения пострадавших населенных пунктов и общественности против Амулсарского проекта не были учтены. В частности, осенью 2018 года около 3 тысяч жителей укрупненной общины Джермук выразили свое несогласие с задействованием золоторудного рудника.

"Должная осмотрительность была проигнорирована или было приложено недостаточно усилий для оценки предыдущего стиля работы ЗАО <Лидиан Армения>, практики его противоправных действий, применения насилия в отношении граждан и судебного преследования местных жителей. В очередной раз государственные ресурсы были переданы компании, зарегистрированной в офшорной зоне, с неизвестными владельцами и находящейся в финансовом кризисе. Этот феномен судебного преследования граждан в мире получил название <стратегический иск против участия общественности>, который не приносит чести ни одному государству, тем более государству, объявляющему себя демократическим. Между тем, государственные структуры РА никогда не предпринимали попыток предотвратить эту порочную практику, защитить граждан, поддерживающих местную демократию, защиту окружающей среды и правозащитников>, - говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что при принятии решения не учтены агрессивные действия Азербайджана 13 сентября 2022 года, когда вооруженные силы этой страны осуществили вторжение на территорию Армении, подвергнув бомбардировке город Джермук. <По плану <Амулсара>, в окрестностях Джермука должны храниться и использоваться десятки тысяч тонн токсичных и опасных химикатов и взрывчатых веществ, срок годности которых составляет сотни лет, что в случае военных действий станет опасностью не только для самого Джермука, но и для озера Севан, Вайоц Дзорской, Сюникской и Араратской областей, реки Воротан, воды который в результате загрязнения водосборных бассейнов через туннель Арпа-Севан начнут поступать в Гегаркуникскую область>, - предупреждают общественные активисты.

Они напомнили также, что в 2014 году решением правительства РА стало возможным переселение видов растений, занесенных в Красную книгу, из естественного ареала, что противоречит статье 17 Закона РА <О растительном мире>. Это решение позволило получить разрешение на эксплуатацию рудника в районе Амулсара. В 2015 году решением правительства РА был изменен допустимый уклон шахтных дорог. Благодаря этому решению, требования по безопасности были смягчены, и Lydian сэкономила около 100 миллионов долларов США. В 2016 году в меморандуме, подписанном между Министерством охраны природы и компанией <Лидиан>, компания пообещала инвестировать 5 миллионов долларов США и создать Джермукский национальный парк в течение 5 лет, чего не было сделано до сих пор. В 2022 году были внесены поправки в Кодекс о недрах, благодаря которым компании <Лидиан> задним числом позволили без проведения новой ОВОС продлить право пользования недрами, несмотря на сопротивление общественности в течение предыдущих 4 ле. От этого изменения выиграла только компания Lydian, что позволяет сделать вывод, что законодательство было изменено именно для этой компании. Данное решение правительства РА создает новые финансовые и правовые риски для Республики Армения.

В заявлении также отмечается, что компания Lydian несколько лет назад обанкротилась, провела реорганизацию и передала права собственности своим основным акционерам. Два крупнейших финансовых института - Международная финансовая корпорация (IFC) Группы Всемирного банка и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), которые изначально были гарантами <высоких международных стандартов> Амулсарского проекта, уже не являются акционерами и инвесторами этой компании. "Лидиан Армения" - это та самая компания, которая несколько лет назад подала два иска против правительство РА, заявив о начале арбитражного процесса. <Тогда представители правительства РА выразили обеспокоенность тем, что, если <Амулсар> не будет эксплуатироваться, они вымогают у государства большие деньги, игнорируя тот факт, что компания, зарегистрированная в офшорной зоне, не имеет права обращаться в арбитражный суд. Теперь, похоже, компании удалось получить такую возможность от правительства РА. <Мы неоднократно предупреждали, что если Lydian начнет работать после регистрации в Канаде, а затем будет вынуждена прекратить эту работу по каким-либо причинам, она уже сможет использовать механизм арбитражных судов, который создан для защиты интересов частных лиц. Что будет делать Армения, если компания начнет строительство, а затем не сможет продолжить работы из-за каких-либо форс-мажорных обстоятельств? Азербайджанские военные уже контролируют Джермук на окраинах города. В прошлом они бомбили завод <Ерасх> и вынудили инвесторов перенести его подальше от границы. Какая гарантия у правительства РА, что планируемая цианидная платформа в Амулсаре не станет мишенью агрессивного соседнего государства? Правительство РА и премьер-министр обязаны обеспечить безопасность Республики Армения и ее народа, но, к сожалению, мы не видим разумных решений и действий в отношении Амулсарского рудника. Премьер-министр РА Пашинян объявил Республику Армения <бастионом демократии>, однако он действует на антидемократических принципах, не считаясь с мнением самого народа>,

- констатировали авторы заявления, под которым подписались свыше 130 общественных организаций и частных лиц. Отметим, что 21 февраля 2023 года правительство РА, ЗАО Lydian Armenia и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали меморандума о взаимопонимании, что ознаменовало возможность перезапуска программы по эксплуатации Амулсарского месторождения. В рамках меморандума говорилось о привлечении $150 млн, из коих $100 млн. - кредитные средства ЕАБР, $50 млн. - будет обеспечено местным банком, и вне договора будет инвестировано дополнительно $100 млн, со стороны акционеров. В рамках сделки правительство Армении получит 12,5% акций компании, за что не будет ничего выплачивать, но вместо этого застрахует сделку от определенных рисков.

Напомним, что с конца 2018 года, Амулсарское золоторудное месторождение подверглось блокировке со стороны экологических активистов. Правительство так и не смогло сориентироваться по поводу возобновления строительства рудника и работы на нем пришлось приостановить. В марте 2022 года министр экономики Армении Ваан Керобян отмечал, что если ничего не помешает, то работа Амулсарского золоторудного месторождения будет возобновлена, ссылаясь на программу мероприятий ведомства, в котором содержится положение о решении Амулсарской проблемы.

Ранее, до смены бенефициариев, Lydian Armenia являлась дочерней компанией британского оффшора Lydian International, разместившего акции на фондовой бирже Торонто. Затем компании пришлось пройти процедуру делистинга. В результате реструктуризации полный пакет акций компании перешел к новосозданной канадско-американской <Лидиан Канада венчурс>, бенефициарами которой выступают американская компания Orion Mine Finance и канадская Osisko Gold Royalties.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет порядка 11 лет, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также 294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан.