Четверг, 25 Января 2024 21:36

АрмИнфо.Под руководством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого обсуждался проект концепции новой системы оценки необеспеченности семей. Его разработала в соответствии с поручением премьер-министра межведомственная комиссия, созданная в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба премьера, заместитель министра труда и социальных вопросов Анна Жамакочян представила подробную информацию о политике внедрения новой системы, ее целях, новой формуле и гибридном методе проверки, основанном на системе. По мнению Анны Жамакочян, недостаток формулы действующей системы заключается в том, что на основе косвенной оценки уязвимости измеряется предполагаемая необеспеченность, а расчет доходов играет второстепенную роль. По словам замминистра, благодаря новому методу право на пособие будет определяться исходя из располагаемых доходов семьи.

Премьер-министр, в свою очередь, заметил, что текущая система оценки необеспеченности семей не направлена на преодоление бедности, и приоритет правительства заключается в том, чтобы сделать помощь социально необеспеченным семьям максимально адресной и целевой. Глава правительства подчеркнул, что государственная поддержка должна оказать ощутимое влияние на преодоление бедности и искоренение крайней бедности, то есть новая система должна быть ориентирована на то, чтобы выводить из бедности, а не создавать благоприятные условий для того, чтобы оставаться в бедности.

Подводя итоги, премьер-министр отметил, что результаты обсуждения показывают, что пакет разработан и можно приступать к внедрению новой системы