Четверг, 25 Января 2024 16:46

АрмИнфо.Экс- командующий Армией обороны Арцаха, бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян не занимается вербовкой арцахцев в целях их возвращения в Нагорный Карабах. Об этом сообщает пресс-служба политика, которая указала на циркулирующую в последнее время в прессе и в социальных сетях информацию.

<Учитывая деликатность проблемы и большой соблазн нажиться на ней со стороны общественно-политических кругов, заявляем, что Самвел Бабаян не занимается подобной деятельностью. Вместо этого он представил на обсуждение представительного органа Республики Арцах и правительства комплексные подходы относительно статуса Нагорного Карабаха и возвращения армянского населения. С учетом этих подходов предлагалось сформировать соответствующую рабочую группу, наделить ее правом вести прямые переговоры с азербайджанской стороной о статусе Нагорного Карабаха и возвращении армянского населения. Помимо этого, Самвел Бабая в своих публичных выступлениях всегда подчеркивает, что обсуждение возможности возвращения населения без выяснения статуса Нагорного Карабаха - это авантюра>, - говорится в сообщении.

Самвел Бабаян также располагает информацией о деятельности групп, занимающихся включением в списки <возвращенцев> граждан Арцаха. В связи с этим он призывает правоохранительные органы провести соответствующую работу в этом направлении, а соотечественников Арцаха призывает <не верить лживым обещаниям самопровозглашенных спасителей и не способствовать их предпринимательской деятельности>.