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АрмИнфо.Правительство Армении 25 января утвердило перечень сведений о закупках, производимых для нужд Вооруженных Сил, отнесенных к государственной тайне.
Согласно документу, план закупок Минобороны, заавка на закупку, технические условия, процесс организации закупок, организация, осуществившая поставку или оказавшую услугу или выполнившую работу, отнесены к государственной тайне.
Закупки, осуществляемые для нужд Вооруженных Сил, включают: приобретение или модернизацию или ремонт средств противовоздушной обороны, ракетных, реактивных залповых, противотанковых комплексов, артиллерийских систем и средств, минометных систем, радиолокационных и разведывательных комплексов, метеорологических комплексов, оборудования. и зондов, необходимых для их работы; приобретение или модернизация или ремонт средств, артиллерийских оптических и разведывательных приборов, приобретение или модернизация или ремонт радиационных химикатов и оборудования, приобретение или модернизация или ремонт беспилотных летательных аппаратов и их систем и т. д.
Решение вступает в силу 28 января 2024 года
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|Глава Комитета кадастра: У Армении будут сведения о своей суверенной территории после процесса делимитации и демаркации
|Из-за полицейского давления я покинула страну и запросила политубежища - Нарине Айрапетян
|План закупок вооружений в Армении отнесен к государственной тайне
|Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
|Полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ приостановлены
|Депутат НС РА: Азербайджан своими действиями наносит большой ущерб стратегическим целям Запада на Южном Кавказе
|Армения назначит военных атташе в Чехии и Кыргызстане
|Экс-министр обороны: поляризация в армянском обществе проявляется и среди правозащитников, которые делят людей на "своих" и "чужих"
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|Никос Христодулидис: Кипр поддерживает проект "Перекресток мира", инициированный Арменией
|Жанна Андреасян: 86% выпускников учреждений профобразования видят необходимость в дополнительных знаниях и навыках для трудоустройства, а 78% работодателей не довольны уровнем подготовки молодых специалистов
|В судах Армении рассматриваются пять дел, связанных с запретом на въезд на территорию страны - Арцвик Минасян
|В Брюсселе состоялась конференция, посвященная сохранению культурного и духовного наследия Нагорного Карабаха
|В Армении раскрыта крупная транснациональная преступная группировка, занимавшаяся выуживанием денег граждан
|Делегация Азербайджана решила приостановить работу в ПАСЕ
|Адвокат: уголовное преследование в отношении третьего президента Армении осуществляется незаконно
|Обвиняемая по так называемому "делу Геббельса" полностью оправдана - адвокат
|Молниеносное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах в сентябре 2023 года положило конец трем десятилетиям фактической независимости отколовшегося региона - Отчет
|Стало известно содержание резолюции ПАСЕ по ограничению полномочий Азербайджана в Организации
|МО: Самолеты ВВС Армении сегодня совершали учебно-тренировочные полеты в Лорийской области
|Оплачивайте парковку через Idram одним касанием
|На основе общих духовных ценностей.
|Политолог: Если в обозримой перспективе НАТО не распадется, то этот январский день летописцы Альянса назовут историческим
|Экс-премьер: история Армянского государства - это лишь малая часть истории армянского народа
|В Армении раскрыли схему по нелегальному обороту кофе
|Символы тысячелетнего армянского и христианского присутствия рискуют исчезнуть после деарменизации Арцаха - Terrasanta
|"Зов сыновей" отказалась от встречи с главой МВД Армении
|Подвергшаяся нападению член оппозиционной фракции Совета старейшин Еревана покинула Армению - заявление
|Президент Кипра с трибуны ПАСЕ призвал не игнорировать гуманитарные проблемы армян Нагорного Карабаха
|В Ереване открылась выставка фоторабот лауреатов престижного международного конкурса World Press Photo
|Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал не утверждать полномочия азербайджанской делегации
|Глава МИД Армении коснулся конституционных реформ в стране и российского посредничества по нормализации армяно-азербайджанских отношений
|Глава МИД Армении: Каждое рационально мыслящее общество всегда должно прилагать усилия для поиска новых союзников
|Договоренности об открытии армяно-турецкой границы для определённых групп граждан пока так и остаются на словах - глава МИД Армении
|Сложно отозвать подпись из-под недействующего документа - Мирзоян о возможности отозвать подпись из-под заявления от 9 ноября 2020 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Мирзоян: У Армении нет инструментария для отслеживания судьбы армянского наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль
|Армения готова рассмотреть вопрос о проведении встречи между Ереваном и Баку на границе, если такое предложение поступит - Мирзоян
|Мирзоян: Желание Азербайджана произвольно рисовать границу с Арменией недопустимо
|Филиал «Давташен» IDBank-а ждет клиентов после ремонта
|Участок площадью 140 кв.м. в центре Еревана сдается в аренду всего за 56 тыс. драмов: Прокуратура возбудила уголовное производство
|Спикер НС РА: Freenews не принадлежит ни мне, ни моей жене
|Канада может снять эмбарго на поставки оружия Турции - "Ай Дат" бьёт тревогу
|Эксперты СЕ изучают ситуацию с защитой прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|КГД РА: зафиксирован значительный рост по выявлению наиболее распространенных в республике видов наркотиков
|Нынешняя власть пытается максимально принизить историческое прошлое армянского народа - Чалабян
|Миятович призвала власти Армении и Азербайджана сосредоточить внимание на защите прав человека и на мирных переговорах
|Встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Генеральным секретарем Кабинета Министров Японии
|Генрих Мхитарян во второй раз стал обладателем Суперкубка Италии
|Депутаты ПАСЕ начали процедуру по ограничению полномочий делегации Азербайджана
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|Суд обязал СНБ удалить данные о Мураде Папазяне и Масисе Абраамяне из списка нежелательных лиц для въезда в Армению
|Евросоюз обеспокоен территориальными претензиями президента Азербайджана к Армении - Боррель
|Новой информации о графике возможной встречи между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне пока нет - Госдеп США
|Институт СНГ и "Лазаревский клуб": Власти Азербайджана конкурируют с правительством Никола Пашиняна в вытеснении исторической памяти и российского влияния в Закавказье
|Читать больше
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