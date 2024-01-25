Четверг, 25 Января 2024 14:39

АрмИнфо.Правительство Армении 25 января утвердило перечень сведений о закупках, производимых для нужд Вооруженных Сил, отнесенных к государственной тайне.

Согласно документу, план закупок Минобороны, заавка на закупку, технические условия, процесс организации закупок, организация, осуществившая поставку или оказавшую услугу или выполнившую работу, отнесены к государственной тайне.

Закупки, осуществляемые для нужд Вооруженных Сил, включают: приобретение или модернизацию или ремонт средств противовоздушной обороны, ракетных, реактивных залповых, противотанковых комплексов, артиллерийских систем и средств, минометных систем, радиолокационных и разведывательных комплексов, метеорологических комплексов, оборудования. и зондов, необходимых для их работы; приобретение или модернизация или ремонт средств, артиллерийских оптических и разведывательных приборов, приобретение или модернизация или ремонт радиационных химикатов и оборудования, приобретение или модернизация или ремонт беспилотных летательных аппаратов и их систем и т. д.

Решение вступает в силу 28 января 2024 года