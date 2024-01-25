Четверг, 25 Января 2024 13:47

АрмИнфо.Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение не утверждать полномочия азербайджанской делегации. За принятие соответствующей резолюции, принятой накануне в ПАСЕ, проголосовали 76 депутатов, при 10 - "против" и 4 - "воздержавшихся".

Как отмечается в резолюции, Азербайджан не выполнил основные обязательства, вытекающие из ее вступления в Совет Европы 20 лет назад. "Сохраняется очень серьезная обеспокоенность по поводу способности Азербайджана проводить свободные и справедливые выборы, разделения ветвей власти, слабости законодательной власти по отношению к исполнительной власти, независимости судебной власти и уважения прав человека, о чем свидетельствует многочисленные решения Европейского суда по правам человека и заключения Венецианской комиссии", - говорится в резолюции Ассамблеи, основанной на докладе датского парламентария Могенса Йенсена.

ПАСЕ также сослалась на ситуацию в Нагорном Карабахе, отметив, что руководство Азербайджана "не осознало очень серьезных гуманитарных последствий прав человека, вытекающих из отсутствия свободного и безопасного доступа через Лачинский коридор". Ассамблея напомнила о своем осуждении событий сентября 2023 года, когда в результате военной операции все армянское население было вынуждено бежать из Нагорного Карабаха в Армению, и своих обвинениях в этнической чистке.

Наконец, в резолюции приводится ряд примеров отсутствия сотрудничества Баку с ПАСЕ. В частности, указывается на то, что докладчикам Ассамблеи по мониторингу не разрешили встретиться с лицами, задержанными по предположительно политически мотивированным обвинениям. Организацию не пригласили наблюдать за предстоящими президентскими выборами в Азербайджане, а другим докладчикам ПАСЕ было отказано во въезде в страну.

"Делегация Азербайджана может возобновить свою деятельность в Ассамблее, когда будут выполнены условия, предусмотренные Регламентом", - сказали парламентарии.

Правда, как отмечается в сообщении пресс- службы ПАСЕ, решение касается только полномочий азербайджанской парламентской делегации.

Азербайджан продолжает оставаться полноправным членом Совета Европы.