Четверг, 25 Января 2024 13:41

АрмИнфо.Бывший министр обороны РА Давид Тоноян распространил заявление, в котором ответил на адресованное ему письмо председателя Хельсинкского комитета Армении Аветика Ишханяна.

"Я внимательно прочитал адресованные мне вопросы Аветика Ишханяна, которые автор заключил так: <Если вы честно ответите на эти вопросы, я уверен, что буду считать вас политзаключенным". Во- первых, мне кажется по меньшей мере странным, когда опытный правозащитник, отвечая на тот или иной вопрос, определяет, считать или нет того или иного человека политзаключенным. Еще более удивительно, что правозащитник сформулировал вопросы таким образом, что в случае какого-либо ответа оставлял за собой право выразить сомнение в уровне их искренности. Однако я решил ответить на публикацию господина Ишханяна, поскольку на посту первого заместителя министра обороны РА, а в дальнейшем и руководителя ведомства я всегда делал упор на сотрудничество с гражданским обществом и, в частности, с правозащитными организациями. Вместе мы проделали большую работу по установлению и укреплению демократического контроля, в данном случае, по контролю над Вооруженными Силами со стороны неправительственных организаций", - отметил экс- министр.

Он подчеркнул, что реальная цель постановки вопросов не в том, чтобы признать бывшего главу оборонного ведомства политзаключенным или нет. "За последние 2,5 года я неоднократно заявлял, что меня незаконно лишили свободы по сфабрикованному уголовному делу. Я неоднократно требовал открытого суда. Мои адвокаты подали несколько ходатайств об изменении меры пресечения. В любом случае, я не услышал публичной реакции ни от одного правозащитника. К сожалению, поляризация в нашем обществе проявляется и среди правозащитников, которые даже делят людей, незаконно лишенных свободы, на <своих> и <чужих>, забывая, что закон для всех один. В моем случае проблема, наверное, сложнее, потому что я не <свой> и не <чужой> для политических сил и связанных с ними правозащитников. Я неоднократно говорил, что готов взять на себя ответственность за то, что сделал, но не за то, чего не сделал. У меня нет намерений бороться за <звание> политзаключенного, тем более, отвечая на вопросы в форме ультиматума. Я думаю, что если господин Ишханян и другие правозащитники действительно хотят услышать от меня ответы, они могут использовать имеющиеся в их распоряжении инструменты и присоединиться к моему требованию о проведении открытого суда", - отметил бывший глава оборонного ведомства республики.

Напомним, что согласно обвинению, в 2018 году высокопоставленные военнослужащие закупили у поставщика боеприпасов Давида Галстяна более 4200 просроченных изделий военного назначения, которые не были приняты на вооружение в связи с несоответствием техническим требованиям и хранились в Минобороны. Эти изделия невозможно было использовать во время 44-дневной войны. Бывший министр обороны не принимает обвинение, а защита называет уголовное дело сфабрикованным и необоснованным, утверждая, что ракеты, которые обвинение считает непригодными, на самом деле являются хорошего качества и могут быть использованы.

По делу о <непригодных ракетах> проходит ряд бывших высокопоставленных военных, в том числе бывший начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян. По этому делу обвиняется также поставщик оружия Давид Галстян. Они находятся на свободе.