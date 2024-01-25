Четверг, 25 Января 2024 13:39

АрмИнфо.ЗАО "Газпром Армения" в очередной раз предупреждает о махинациях в социальных сетях с использованием названия компании.

В сообщении ЗАО, в частности, отмечается, что фейковые сайты и платформы, действующие в Интернете и социальных сетях, не имеют никакого отношения к компании. В частности, в социальных сетях предлагается гражданам приобрести по выгодной цене акции компании в целях инвестирования в проекты "Газпром Армения". Однако, как подчеркивается в сообщении, компания не собирает деньги граждан и не выступает с коммерческими предложениями. "Информация о деятельности ЗАО "Газпром Армения" публикуется исключительно на официальных площадках компании", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне Министерство внутренних дел РА выступило с заявлением, в котором сообщило о раскрытии крупной транснациональной преступной группировки, которая занималась выуживанием денег у граждан. Группировка, используя фейковые сайты, которые активно рекламировались в социальных сетях, предлагала осуществить выгодные инвестиции, обеспечивающие якобы высокую прибыльность.