Четверг, 25 Января 2024 13:36

АрмИнфо. Кипр поддерживает проект "Перекресток мира", инициированный Республикой Армения. Об этом на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил президент Кипра Никос Христодулидис, отвечая на вопрос члена армянской делегации, депутата Национального Собрания РА Сона Казарян.

По словам Никоса Христодулидиса, которые приводит пресс-служба НС РА, Никосия поддерживает любые усилия, включающие сотрудничество между странами.

В свою очередь, депутат НС РА отметила, что инициатива подразумевает разблокирование транспортной инфраструктуры и усиление взаимосвязи в регионе. "Этот проект внесет большой вклад в сотрудничество и устойчивый мир между народами нашего региона и за его пределами", - сказала Сона Казарян.

Отметим, что премьер-министр РА Никол Пашинян представил программу "Перекресток мира" в середине осени 2023 года на форуме "Шелковый

путь" в Тбилиси. Инициатива должна способствовать укреплению стабильности в регионе за счет повышения связей между Грузией, Азербайджаном, Ираном, Турцией и Арменией. В рамках этих проектов Ереван предполагает работать над созданием транспортных коридоров из Азии через территорию Ирана и Армении с последующим возможным выходом к побережью Черного моря и далее в европейские страны.