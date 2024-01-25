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АрмИнфо. Кипр поддерживает проект "Перекресток мира", инициированный Республикой Армения. Об этом на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил президент Кипра Никос Христодулидис, отвечая на вопрос члена армянской делегации, депутата Национального Собрания РА Сона Казарян.
По словам Никоса Христодулидиса, которые приводит пресс-служба НС РА, Никосия поддерживает любые усилия, включающие сотрудничество между странами.
В свою очередь, депутат НС РА отметила, что инициатива подразумевает разблокирование транспортной инфраструктуры и усиление взаимосвязи в регионе. "Этот проект внесет большой вклад в сотрудничество и устойчивый мир между народами нашего региона и за его пределами", - сказала Сона Казарян.
Отметим, что премьер-министр РА Никол Пашинян представил программу "Перекресток мира" в середине осени 2023 года на форуме "Шелковый
путь" в Тбилиси. Инициатива должна способствовать укреплению стабильности в регионе за счет повышения связей между Грузией, Азербайджаном, Ираном, Турцией и Арменией. В рамках этих проектов Ереван предполагает работать над созданием транспортных коридоров из Азии через территорию Ирана и Армении с последующим возможным выходом к побережью Черного моря и далее в европейские страны.
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|Официальный Баку рассматривает процедуру выхода Азербайджана из Совета Европы
|Глава Комитета кадастра: У Армении будут сведения о своей суверенной территории после процесса делимитации и демаркации
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|Жанна Андреасян: 86% выпускников учреждений профобразования видят необходимость в дополнительных знаниях и навыках для трудоустройства, а 78% работодателей не довольны уровнем подготовки молодых специалистов
|В судах Армении рассматриваются пять дел, связанных с запретом на въезд на территорию страны - Арцвик Минасян
|В Брюсселе состоялась конференция, посвященная сохранению культурного и духовного наследия Нагорного Карабаха
|В Армении раскрыта крупная транснациональная преступная группировка, занимавшаяся выуживанием денег граждан
|Делегация Азербайджана решила приостановить работу в ПАСЕ
|Адвокат: уголовное преследование в отношении третьего президента Армении осуществляется незаконно
|Обвиняемая по так называемому "делу Геббельса" полностью оправдана - адвокат
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|Стало известно содержание резолюции ПАСЕ по ограничению полномочий Азербайджана в Организации
|МО: Самолеты ВВС Армении сегодня совершали учебно-тренировочные полеты в Лорийской области
|Оплачивайте парковку через Idram одним касанием
|На основе общих духовных ценностей.
|Политолог: Если в обозримой перспективе НАТО не распадется, то этот январский день летописцы Альянса назовут историческим
|Экс-премьер: история Армянского государства - это лишь малая часть истории армянского народа
|В Армении раскрыли схему по нелегальному обороту кофе
|Символы тысячелетнего армянского и христианского присутствия рискуют исчезнуть после деарменизации Арцаха - Terrasanta
|"Зов сыновей" отказалась от встречи с главой МВД Армении
|Подвергшаяся нападению член оппозиционной фракции Совета старейшин Еревана покинула Армению - заявление
|Президент Кипра с трибуны ПАСЕ призвал не игнорировать гуманитарные проблемы армян Нагорного Карабаха
|В Ереване открылась выставка фоторабот лауреатов престижного международного конкурса World Press Photo
|Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал не утверждать полномочия азербайджанской делегации
|Глава МИД Армении коснулся конституционных реформ в стране и российского посредничества по нормализации армяно-азербайджанских отношений
|Глава МИД Армении: Каждое рационально мыслящее общество всегда должно прилагать усилия для поиска новых союзников
|Договоренности об открытии армяно-турецкой границы для определённых групп граждан пока так и остаются на словах - глава МИД Армении
|Сложно отозвать подпись из-под недействующего документа - Мирзоян о возможности отозвать подпись из-под заявления от 9 ноября 2020 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Мирзоян: У Армении нет инструментария для отслеживания судьбы армянского наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль
|Армения готова рассмотреть вопрос о проведении встречи между Ереваном и Баку на границе, если такое предложение поступит - Мирзоян
|Мирзоян: Желание Азербайджана произвольно рисовать границу с Арменией недопустимо
|Филиал «Давташен» IDBank-а ждет клиентов после ремонта
|Участок площадью 140 кв.м. в центре Еревана сдается в аренду всего за 56 тыс. драмов: Прокуратура возбудила уголовное производство
|Спикер НС РА: Freenews не принадлежит ни мне, ни моей жене
|Канада может снять эмбарго на поставки оружия Турции - "Ай Дат" бьёт тревогу
|Эксперты СЕ изучают ситуацию с защитой прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|КГД РА: зафиксирован значительный рост по выявлению наиболее распространенных в республике видов наркотиков
|Нынешняя власть пытается максимально принизить историческое прошлое армянского народа - Чалабян
|Миятович призвала власти Армении и Азербайджана сосредоточить внимание на защите прав человека и на мирных переговорах
|Встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Генеральным секретарем Кабинета Министров Японии
|Генрих Мхитарян во второй раз стал обладателем Суперкубка Италии
|Депутаты ПАСЕ начали процедуру по ограничению полномочий делегации Азербайджана
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|В Баку в присущей им неадекватной манере отреагировали на заявление Жозепа Борреля
|Суд обязал СНБ удалить данные о Мураде Папазяне и Масисе Абраамяне из списка нежелательных лиц для въезда в Армению
|Евросоюз обеспокоен территориальными претензиями президента Азербайджана к Армении - Боррель
|Новой информации о графике возможной встречи между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне пока нет - Госдеп США
|Институт СНГ и "Лазаревский клуб": Власти Азербайджана конкурируют с правительством Никола Пашиняна в вытеснении исторической памяти и российского влияния в Закавказье
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