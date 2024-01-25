Четверг, 25 Января 2024 13:36

АрмИнфо. 86% выпускников учреждений профобразования видят необходимость в дополнительных знаниях и навыках для трудоустройства, а 78% работодателей не довольны уровнем подготовки молодых специалистов. Об этом сообщила накануне министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян с трибуны Парламента, ссылаясь на итоги проведенного ведомством ежегодного мониторинга.

Она заметила также, что в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) только 41% выпускников считает, что теоретические знания соответствуют требованиям работы, 43% говорят о том, что приобретенные практические навыки соответствуют требованиям работы. При этом, как показывает мониторинг, 33% молодежи Армении либо недостаточно, либо избыточно образованы для той или иной должности.

По положению на начало 2023 года, как отметила Андреасян, в нашей стране по своей профессии трудоустроены 54% выпускников учреждений СПО. <Это серьезный показатель, и намного выше показателя учащихся ВУЗов, но далек от целевого показателя в 90%, заложенного в госпрограмме о занятости>, - сказала министр.

Она рассказала, что в сфере есть существенные проблемы, в частности связанные с вовлечением в образовательный процесс детей, имеющих потребность в особых условиях для образования, с полноценной организации процесса их обучения, как в плане инфраструктур, так и необходимых навыков и др.

Помимо этого, по словам Андреасян, есть необходимость в соответствии образовательных программ с ожиданиями экономики. Анализ Edu to Work показал, что существенный процент работодателей не четко обозначают свои требования по части требуемой квалификации и навыков, а требование о высшем образовании применяется к вакансиям, где достаточно приемлемым может быть уровень СПО.

По словам министра, есть также проблемы с вовлечением качественного преподавательского состава и специалистов/мастеров производственного обучения, в сфере зарегистрированы самые низкие заработные платы в сравнении с общеобразовательным учреждениями и ВУЗами и др.