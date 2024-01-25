Четверг, 25 Января 2024 13:34

АрмИнфо. Непонятно, на каком основании аппарат премьер-министра Армении располагает личными данными граждан, когда это является прерогативой исключительно Службы национальной безопасности РА. Об этом 25 января на пресс-конференции заявил секретарь оппозиционной фракции <Армения> Национального Собрания РА Арцвик Минасян, комментируя решение суда обязать СНБ удалить данные о Мураде Папазяне и Масисе Абрамяне из банка данных иностранцев, считающихся нежелательными на территории РА.

Как отметил Минасян, включение двух дашнакцаканов в перечень нежелательных лиц произошло при непосредственном участии аппарата премьер-министра. "Правом на ознакомление с личными данными граждан обладает очень ограниченный круг государственных институтов, среди которых суды, президент РА и т.д., но никак не правительство, а тем более, аппарат кабмина", - сказал парламентарий. Он добавил, что СНБ отказывается предоставлять информацию, касающуюся представителей АРФД, мотивируя это тем, что речь идет о государственной тайне. При этом, продолжил оппозиционер, Служба национальной безопасности не ответила на вопрос о том, на каком основании был запрещен въезд в страну Мурада Папазяна.

Депутат заметил, что после всего этого адвокаты в лице

Рубена Меликяна, Сирануш Саакян и самого Минасяна обратились в Агентство по защите индивидуальных данных граждан, которое действует в структуре Минюста, с запросом о том, каким образом личные данные оказались в аппарате премьер-министра. Тем более, что согласно международной конвенции, Агентство обязано обеспечивать личные данные граждан. Проведя необходимое расследование, Агентство пришло к выводу о том, что СНБ нарушило требования Конституции РА и обязало Службу предоставить необходимую информацию, чтобы тот же Мурад Папазян смог защитить свои права в судебном порядке. Но и это требование Агентства СНБ проигнорировала, обратившись в Административный суд с иском о правомерности данного решения. Параллельно группа адвокатов обращается в Административный суд с требованием признать незаконным решение о включении Папазяна и Абрамяна в список нежелательных для въезда в республику лиц. Решением суда СНБ должно изъять обоих лиц из данного списка.

Минасян напомнил, что Служба национальной безопасности применила тот же механизм в отношении многочисленных лиц армянской национальности, известных своей патриотической деятельностью. По положению на текущий момент, в судах рассматривается пять подобных случаев, в том числе, помимо Папазяна и Абрамяна, и Сюне Абрамян, Артура Нжде Караковоряна и Аслана Асланяна. Решение Административного суда в отношении Папазяна и Абрамяна, как считает депутат, очень важно с точки зрения защиты прав соотечественников.

Напомним, что 22 января Административный суд удовлетворил иски члена Бюро АРФД, сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурада Папазяна и ответственного за офис "Ай дат" в Голландии АРФД Масиса Абрамяна против Службы национальной безопасности Армении, обязав ее снять данные о Мураде Папазяне и Масисе Абраамяне из банка данных иностранцев, считающихся нежелательными на территории Армении. В июле 2022 года стало известно о запрете въезда в Армению сопредседателю Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), члену Бюро АРФ "Дашнакцтуюн" Мураду Папазяну. 14 июля Папазян прибыл с семьей в Армению, но в аэропорту "Звартноц" ему запретили въезд, заявив, что он включен в список нежелательных лиц. Как сообщили в правительстве РА, Папазяну въезд в Армению был запрещен на основании статьи 8 Закона РА "Об иностранцах". Причиной запрета, как сообщили в пресс- службе главы правительства, послужило то обстоятельство, что "Мурад Папазян был одним из организаторов нападения на кортеж возглавляемой премьер-министром делегации 1 июня 2021 года у посольства Армении во Франции". "Участники акции забросали кортеж премьер-министра разными предметами, и создавшаяся ситуация была преодолена лишь в результате вмешательства французской полиции и сил безопасности", - разъяснили в пресс- службе премьера РА. Тогда же Папазян заявил о намерении через суд восстановить свои ущемленные права. А уже через две недели 1 августа того же года стало известно, что persona non grata были объявлены член молодежного союза Нидерландов АРФД Сюне Абрамян и председатель "Ай Дат" Голандии Масис Абрамян.