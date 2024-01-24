Среда, 24 Января 2024 22:36

АрмИнфо. 24 января в Брюсселе состоялась конференция под названием <Сохранение культурного и духовного наследия Нагорного Карабаха>, организованная по инициативе Европарламента. Об этом сообщает Канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина.

На мероприятии со вступительным словом выступили посол Армении в Бельгии Тигран Балаян и депутат Европейского парламента Мириам Лексман.

О политике Азербайджана по нападению на армянские святыни, уничтожению исторических и культурных ценностей, а также о срочности шагов, которые международное сообщество должно предпринять в этом направлении с докладом выступил директор центра Первопрестольного Эчмиадзина Гарегин Амбарцумян.

В своем докладе он призвал защищать культурное и религиозное наследие Нагорного Карабаха, уважать свободу религии и убеждений, закрепленную в ряде международных договоров, а также предоставить возможность представителям оценочной миссии ЮНЕСКО посетить Нагорный Карабах и задокументировать статус памятников культуры.

На конференции с докладами также выступили генеральный секретарь Международной общественной организации по защите культурного наследия <Европа Ностра> Снеска Кведвиг-Михайлович, эксперт по культурному наследию Арцаха Армине Тигранян из историко-культурной общественной организации <Бнорран> и профессор Левенского университета Пьер д'Аржан.