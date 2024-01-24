Среда, 24 Января 2024 20:05

АрмИнфо. В Армении раскрыта крупная интегрированная транснациональная преступная группировка, занимавшаяся выуживанием денег граждан.

Согласно сообщению пресс-службы МВД РА, в начале 2023 года в отдел по борьбе с киберпреступностью Главного управления уголовной полиции поступила оперативная информация о транснациональной преступной деятельности.

Согласно информации, компании, замаскированные под деятельность по трудоустройству и программному обеспечению в Госреестре Армении, управляемые иностранными гражданами, создали <колл-центр>, оснащенный компьютерной техникой в офисных помещениях, действующих по разным адресам в Ереване. Для раскрытия преступного механизма был задействован практически весь арсенал отдела киберпреступности. Решающее значение имело и международное сотрудничество с правоохранительными структурами европейских государств, поскольку, согласно информации, в преступной схеме были замешаны не только граждане Республики Армения, но и других государств, которые, владея иностранными языками, совершали интернет и телефонные звонки людям на иностранных языках, предлагая им выгодные инвестиции. Более того, участники преступной группы подготовили и запустили фейковые сайты, которые активно рекламировали в различных социальных сетях, отмечая якобы высокую отдачу от инвестиций и простоту процесса. В результате, вводя в заблуждение различных иностранных граждан и злоупотребляя их доверием, члены преступной группы похитили крупные суммы денег.

В результате проведенных широкомасштабных оперативно-следственных мероприятий были получены сведения о лицах, участвующих в преступном механизме, их псевдонимах, характере дела, а также о механизме распределения ролей в преступных организациях. По имеющимся данным, преступные организации, действовавшие в Армении, возглавлялись рядом лиц, в том числе иностранцами и гражданами Армении. На основании полученной информации в главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий и других процессуальных действий, проведенных в рамках возбужденного уголовного дела, установлено, что с марта 2022 года ряд жителей Республики Армения и за рубежом с целью е отмывания крупных сумм путем задействования фейкового бизнеса создали преступную транснациональную группировку", - заявил следователь Главного управления по расследованию особо важных дел уголовного розыска Нарек Абгарян. По его словам, 8 декабря прошлого года в Ереване по разным адресам прошли обыски, а уже 16 января этого года в Ереване был обнаружен и арестован один из лидеров преступной группировки. Изучение доказательной информации, полученной в результате обысков, показало, что указанная преступная группа ежемесячно в течение двух лет своей деятельности похищала у иностранных граждан крупную сумму денег в криптовалюте, которую впоследствии пытались легализовать путем отмывания денег.

"При этом по заданию руководителя преступной организации в целях прикрытия незаконного предпринимательства членами преступной организации, а также лицами, не являющимися ее членами, были созданы компании, считающиеся юридическими лицами Республики Армения, в которой формально были задействованы сотрудники. По результатам проведенных мероприятий было выявлено нанесение государству материального ущерба на сумму более 130 млн драм", - сказал Нарек Абгарян.

Несмотря на многочисленные трудности, вызванные транснациональным характером, работа по раскрытию преступления продолжается успешно и уже есть конкретные результаты. "На основании основных фактов прокурору было представлено ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 20 человек, которое он не отклонил>, - добавил следователь.

Сейчас полиция осуществляет активное сотрудничество с правоохранительными органами в сфере киберпреступлений европейских стран с целью поиска лиц, пострадавших от преступной деятельности. В Армении также продолжаются меры по завершению раскрытия дела. <Мы призываем тех, кто присоединился или поддержал эту транснациональную преступную организацию, добровольно обратиться в Следственный комитет или полицию. При получении аналогичных предложений гражданам Армении следует немедленно обращаться в правоохранительные органы>, - говорится в сообщении МВД.

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