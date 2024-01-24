Среда, 24 Января 2024 19:39

АрмИнфо. Делегация Азербайджана в ПАСЕ распространила заявление о временной приостановке сотрудничества со структурой, не дожидаясь решения пленарного заседания.

"Никто в мире, в том числе сидящие в этом зале, не может говорить с Азербайджаном языком угроз и шантажа. В истории ПАСЕ эта организация никогда не вела себя столь постыдным образом. В условиях сформировавшейся в ПАСЕ нетерпимой атмосферы расизма, антиазербайджанофобии и исламофобии азербайджанская делегация принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении, которое приводит Интерфакс.

Отметим, что вчера Мониторинговая комиссия ПАСЕ предложила не утверждать полномочия азербайджанской делегации. Решение было принято большинством голосов после бурных обсуждений. Мониторинговая комиссия считает, что полномочия азербайджанской делегации не должны быть подтверждены в течение как минимум одного года. Насколько ПАСЕ ограничит полномочия азербайджанских депутатов, станет известно по итогам сегодняшних дебатов. Полномочия азербайджанской делегации могут быть полностью или частично ограничены решением пленарного заседания.

Напомним, что с инициативой о приостановке полномочий делегации Азербайджана выступил депутат немецкого парламента Франк Швабе. По словам политика, сегодня наблюдается резкая эскалация во внутренней политике Азербайджана, где увеличивается количество политзаключенных, более 100 тысяч человек были насильственно перемещены из Нагорного Карабаха. "Спикерам нашей ассамблеи не была предоставлена возможность посетить Лачинский коридор в 2023 году трижды. И сегодня Европейский совет не получает приглашения следить за выборами президента Азербайджана", - сказал депутат. По мнению Швабе, это явное и непростительное нарушение всех законов о сотрудничестве, попытка подорвать деятельность Европейского совета и действовать против всех других организаций, включая ОБСЕ. По мнению немецкого законодателя, за все это должна нести прямую ответственность делегация Азербайджана, ее полномочия должны быть приостановлены. Швабе призвал членов ПАСЕ дать четкий ответ. По предложению председателя вопрос был вынесен на рассмотрение мониторинговой комиссии ПАСЕ подавляющим большинством голосов присутствующих в зале депутатов.