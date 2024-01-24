Среда, 24 Января 2024 19:21

АрмИнфо.Уголовное преследование в отношении третьего президента Армении Сержа Саргсяна осуществляется незаконно. Об этом 24 января в ходе судебного заседания заявил адвокат третьего президента Рубен Акопян.

По его словам, ранее Серж Саргсян был вызван в качестве свидетеля на допрос, затем между ним и бывшим министром сельского хозяйства Серго Карапетяном произошла очная ставка. Однако всего через 2 минуты после ее завершения следователь, не выходя из кабинета, представил решение о признании Саргсяна в качестве обвиняемого. "То есть, решение о привлечении его в качестве обвиняемого уже было составлено, распечатано и подписано", - сказал Рубен Акопян, отметив, что фактически Сержу Саргсяну был присвоен статус обвиняемого еще перед допросом в качестве свидетеля. <Это значит, что допрос третьего президента в качестве свидетеля носил формальный характер, до этого доказательства уже были проверены и оценены, скорее всего, другими должностными лицами, но что более важно, так это то, что следователи еще до очной ставки были проинформированы о том, какие показания дает бывший министр сельского хозяйства РА Серго Карапетян", - сказал Рубен Акопян.

В ходе расследования этого дела двое обвиняемых - Серго Карапетян и Самвел Галстян скончались. Рубен Акопян заявил, что Серж Саргсян был лишен права перекрестного допроса, то есть он не имел возможности задавать вопросы лицам, давшим против него показания. Например, у него не было возможности задать вопросы Серго Карапетяну по поводу информации, которую он сообщил на дополнительном допросе, что, судя по всему, является свидетельством об оказываемом на Серго Карапетяна давлении.

Напомним, что в декабре 2019 года третьему президенту РА Сержу Саргсяну были предъявлены обвинения в присвоении около 490 млн драм. Дело расследуется по статье 38-179 УК Армении (присвоение или растрата). На заседании суда 13 ноября прокуратура потребовала взыскать с Саргсяна около 1,2 миллиона долларов. А 14 декабря прошлого года на очередном заседании суда прокурор ходатайствовал признать Саргсяна виновным, но освободить его и других фигурантов дела от уголовного наказания в связи с истечением срока исковой давности.

Сам Серж Саргсян после судебного заседания заявил журналистам, что таким образом "прокуратура пытается довести сфабрикованное ею же уголовное дело до конца".