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 Среда, 24 Января 2024 14:50

Оплачивайте парковку через Idram одним касанием

Оплачивайте парковку через Idram одним касанием

АрмИнфо.Уже можно оплачивать парковку через Idram, и, как всегда, лишь одним нажатием, без каких-либо усилий. Теперь расскажем, как быстро и легко можно произвести оплату и не беспокоиться о парковке автомобиля.

Для того, чтобы оплатить парковку, то есть «красные линии» - зоны А и Б, с помощью приложения Idram&IDBank, Вам необходимо просто зайти в раздел приложения «Платежи за автомобиль», выбрать вариант оплаты парковки, заполнить необходимые данные, не забыв указать продолжительность платежа и оплатить.

Вы также можете произвести оплату из указанного раздела оплаты.

Услуга также доступна на онлайн-платформах idbanking.am и banking.idram.am, а также в терминалах Idram и IDBank.

Еще одна хорошая новость: мы разыгрываем топливные карты! Условия лотереи, как всегда, очень простые:

  • С 23 января по 6 февраля внесите оплату парковки в размере минимум 2000 драмов через приложение Idram&IDBank,
  • Введите свой Idram ID, перейдя по этой ссылке, и все: Вы уже участвуете в лотерее!

9 февраля случайным образом будут выбраны 5 счастливчиков, которые получат топливную карту idplus на сумму 50 000 драмов!

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