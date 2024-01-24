Среда, 24 Января 2024 14:35

АрмИнфо.Если в обозримой перспективе НАТО не распадется (как предрекают ему многие отечественные комментаторы), то этот январский день летописцы Альянса (и просто пропагандисты североатлантического братства) назовут историческим. Так прокомментировал российский политолог Сергей Маркедонов ратификацию Великим национальным собранием (парламентом) Турции на генеральной ассамблее протокол о приеме в НАТО Швеции.

Эксперт обратил внимание, что в работе ассамблеи участвовало 346 депутатов - и хотя полного единогласия между ними не было, в поддержку шведской заявки выступили 287 человек, "против" проголосовали 55. Теперь слово за президентом Турции. Ожидается, что Реджеп Тайип Эрдоган уже в скором времени подпишет ратификационный документ.

При этом политолог считает, что существует немало причин называть данное событие историческим.

"Швеция, которая долгие годы не вступала в военные блоки (даже во времена "холодной войны") в 2022 году круто изменила свой внешнеполитический курс. Однако внутри НАТО далеко не все были готовы разделить евро- атлантический энтузиазм Стокгольма. Турция оказалась среди стран-скептиков в отношении шведского атлантизма. Здесь каждое лыко ложилось в нужную строку. Анкара обвиняла шведов и в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК), укрывательстве членов этой организации, а также сторонников идей проповедника Фетуллаха Гюлена. Швецию обвиняла и в исламофобии, и в тюркофобии. Были и турецкие инициативы синхронизировать шведскую евро-атлантическую интеграцию с европейской интеграцией Анкары", - заметил Маркедонов.

При этом он констатировал, что несмотря на уступки Стокгольма, Эрдоган продолжал упорствовать, чтобы в нужный для себя момент дать шведам "зеленый свет".

Политолог добавил, что Эрдоган в таком ключе действует не впервой и по схожим рецептам и алгоритмам он действовал в ходе миграционного кризиса 2015 года в ЕС.

"Поднятие ставок, выдвижение практически нереализуемых требований, скандалы, привлечение медиа- внимания:. Но затем "конструктивное поведение"", - заметил он.

Политолог также напомнил, что год назад в канун турецких электоральных ристалищ многие представители российской аналитической мысли пытались убедить себя и других в том, что перед нами эдакая манихейская двухцветная схема борьбы кандидатов.

"Согласно этим построениям Эрдоган - сторонник Москвы противостоял Кемалю Кылычдароглу- наймиту мирового империализма и коллективного вестернизма. И даже осторожные возражения о турецких военных поставках Украине, а также российско-турецких противоречиях на Кавказе и на Ближнем Востоке не слишком принимались в расчет. Впрочем, практика, как учили нас классики, является критерием истины.

Что ж, Эрдоган одержал победу, и одним из первых его решений стало назначение на пост Главы Центробанка Хафизе Гайе Эркан (выпускницы Принстона, занимавшей ранее руководящие должности в американских банках Goldman Sachs и First Republic). Предвижу возражения оппонентов: "По-вашему, выходит, мы должны еще и с Анкарой вступить в конфронтацию?" Ответ очевиден: ни в коем случае, ибо опасно и непродуктивно, не развязав одни узлы затягивать еще и другие", - считает Маркедонов.

По его словам, то, что Турция не присоединяется к антироссийским санкциям и держит для РФ открытыми ряд важных окон во внешний мир, важно и выгодно Москве. "Спасибо, как говорится, на добром слове. Но все это не делает Эрдогана и турецкую элиту какими-то особыми поборниками интересов России в сравнении с их внутриполитическими оппонентами. Вступать в конфронтацию с Западом Анкара не желает. Почти все внуки турецкого лидера - граждане США, а дети получили там образование. И потому евро-атлантическая дисциплина имеет для Турции и ее элиты еще и личностное измерение.

Паки и паки. Раз уж Реализм стал для России светской религией, важно адекватно оценивать силы, ресурсы и интересы других. Не приписывать ни друзьям, ни врагам, ни тем, кто "и не друг и не враг, а так:" каких-то завышенных ожиданий, не измерять мир хотелками и мечталками. И не усыплять себя самих сладкими гипнотическими сеансами, просыпаться потом бывает страшновато:", - резюмировал Маркедонов.