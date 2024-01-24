Среда, 24 Января 2024 14:33

АрмИнфо. Избранный правительством РА путь обречен на провал, потому что он противоречит как национальным устремлениям армянского народа, формировавшимся тысячелетиями, так и сегодняшним глобальным тенденциям развития. Об этом говорится в своей статье первого премьер- министра РА постсоветской Армении, лидера партии Национально-демократический союз Вазгена Манукяна.

По его словам, после развала Советского Союза вся отечественная промышленность была развалена. "Многие из нас думали, что, несмотря на неправильную политику, приведшую к разрушению промышленности, можно будет построить новые заводы с новыми технологиями, двигаться вперед, снова стать современной, развитой индустриальной страной. Однако прошедшие годы, и мы в этом убедились, показали, что людей, которые должны были строить эти заводы, - учёных, инженеров, организаторов производства, рабочих высшей квалификации - больше не было в стране", - подчеркнул политик.

Он заметил, что объединёнными усилиями всего народа, ценой тысяч жертв, удалось одержать блестящие победы, освободив, в том числе, и армянский Арцах, населенный коренными армянами. "Сейчас мы потерпели несправедливое поражение, и из-за этих властей наша страна и народ продолжают оставаться в нищем состоянии. Многие из нас думают, что то, что мы потеряли, можно вернуть. Да, это возможно, но только в том случае, если среди нашего народа найдутся люди, которые гордятся историей нашей страны, полны решимости сохранить нашу идентичность, безопасность и обеспечить наше национальное развитие. Такие люди еще есть, но <реформы> системы образования, которые проводит эта власть, направлены на то, чтобы таких людей не было, а у нового поколения не было национальной гордости и национальных целей. Пройдет какое-то время, и таких людей может уже не быть", - подчеркнул экс-премьер.

Он отметил, что существует множество доказательств того, что система образования играет важную роль в построении государства. "Почему важна формулировка <История армян>, а не <История Армении>? Прежде всего, потому, что история Армянского государства - это малая часть истории армянского народа. Для французов истории их государства и народа почти совпадают, а у нас сотни лет не было государства, но у нас был народ, который в отсутствие государства, особенно в последние столетия, играл важную роль в развитии мировой цивилизации. В истории мировой науки, культуры, техники, бизнеса, религии, военного дела у нас есть блестящие страницы о деятельности армян, разбросанных по всему миру. Преподавание этих эпизодов передает нашему новому поколению заряд уверенности в себе, гордости и примера, без которых невозможна всякая творческая возможность в развитии государства. Путь, по которому нас хотят вести эти власти, в конечном итоге приведет к территории под названием государства Армения (если оно, конечно, существует), на которой даже не проживают армяне. Проблема и идеи, принятые нынешней властью, являются тенденцией 1990-х годов и начала XXI века, которая уже устарела в мире. Сегодня в мире, в том числе, в Европе и особенно в нашем регионе, стремительно распространяется новая тенденция, в которой большое значение имеют национальное самосознание, военная мощь государств и конкуренция. Так называемое <молодежное> правительство Армении безнадежно отстало от тенденций развития современного мира. Те же <молодые люди>, которые сегодня правят страной - провинциалы 90-х годов западной цивилизации",- считает политик.

Напомним, что в Армении активно обсуждается предложенный правительством РА вопрос о переименовании учебника истории из <Истории армян> в <Историю Армении>.