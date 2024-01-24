Среда, 24 Января 2024 14:29

АрмИнфо.Комитет госдоходов Армении сообщает о раскрытии незаконной схемы теневого оборота кофе.

Так, на днях сотрудники таможенной службы проверили грузовой автомобиль двух компаний (ООО <АГАТ АШОТ>, ООО ), прибывший на таможенный пункт Баграташен. Согласно сопроводительным документам, из Республики Армения в Российскую Федерацию должны были перевезти ряд продуктов, в том числе кофе, минеральную воду и т.д.

Была предпринята попытка вывезти в общей сложности около 17 тонн кофе, не обнаруженного в грузовике, что выявилось и было предотвращено в результате принятых таможенными органами мер.

По предварительной оценке Комитета государственных доходов, целью указанной незаконной схемы была реализация товарных остатков компании на территории Республики Армения в теневом порядке, замаскировав их экспортной документацией в страны ЕАЭС, одновременно получив возврат суммы НДС при покупке и, следовательно, также скрыть НДС, возникший при продаже кофе на территории Республики Армения.

В настоящее время Комитет проводит комплексные мероприятия по выяснению всех обстоятельств.