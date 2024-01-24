Среда, 24 Января 2024 10:44

АрмИнфо.После того как десятки тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха, захваченного азербайджанскими войсками в сентябре прошлого года, теперь церкви, кресты, символы тысячелетнего армянского и христианского присутствия также рискуют исчезнуть. Об этом говорится в статье Элисы Пинны на Terrasanta.net.

Автор отмечает, что последние сто тысяч жителей армянского анклава Нагорного Карабаха бежали за считанные минуты в сентябре прошлого года, когда азербайджанские солдаты оккупировали их город Степанакерт.

"Они оставили после себя документы, одежду и всю свою жизнь. Теперь они просят, чтобы сохранили хотя бы их память - сотни церквей, часовен, хачкаров (традиционных каменных крестов), усеявших территорию, заселенную с IV века нашей эры армянскими христианами", - отмечает автор статьи.

"Азербайджанцы уже начали стирать армянские следы со святых мест, за четыре месяца они изменили облик около десяти церквей на последних оккупированных территориях", - поясняет архимандрит Тирайр Акопян, представитель Армянской Апостольской Церкви при Святом Престоле "Их метод, состоит в том, чтобы стереть все надписи, все символы, которые могли бы свидетельствовать о тысячелетнем армянском присутствии. Иногда они заменяют выгравированные на камне слова надписями на албанском языке, принадлежащем древнему христианскому царству Кавказская Албания, полностью исчезнувшему в VI веке нашей эры. (никакого отношения к Балканской Албании - ред.). Во многих случаях, после вторжения и завоевания большей части Нагорного Карабаха в 2020 году, Азербайджан использовал более жестокие методы.

Он разрушил важные церкви, в том числе собор Шуши, подвергся вандализму монастыри, построенные в IX веке, и разрушил каменные кресты", - сообщил архимандрит на встрече с некоторыми газетами, в том числе с Terrasanta.net.

Христианская религия является неотъемлемой частью армянской идентичности, а стирание символов веры аннулирует индивидуальность народа. Архимандрит Акопян говорит о наследии более 4 тысяч зданий и священных предметов, многие из которых очень древние и драгоценные, на всей территории спорного региона, из которых около сотни в городе Степанакерт.

"Прежде чем быть окончательно оккупированным 24-25 сентября 2023 года, город подвергся почти полной осаде, которая длилась десять месяцев. Единственная дорога, ведущая в Армению, была закрыта азербайджанцами, что заблокировало поставки. Наконец, последовал армейский блиц, который заставил гражданское население за несколько минут сделать выбор: оставаться ли под властью и законами Азербайджана или немедленно покинуть Степанакерт.

На видеороликах, снятых через несколько дней после азербайджанского завоевания, виден город, населенный бродячими собаками, ищущими еду, лошадьми, одиноко бегающими по улицам, среди сумок, чемоданов, брошенных в последний момент колясок, вероятно, потому, что они не помещались в легковые или грузовые автомобили, используемые для массового исхода. Двери домов остались открытыми. Тем не менее, Степанакерт, как показывает недавний репортаж "Аль-Джазиры", является городом-призраком", - добавил архимандрит Акопян.