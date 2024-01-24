Среда, 24 Января 2024 10:42

АрмИнфо.Общественная организация "Зов сыновей" отказалась от встречи с главой МВД Армении Ваге Казаряном.

Отметим, что глава МВД сообщил о своем желании провести встречу с родителями погибших военнослужащих на пресс-конференции по итогам года, состоявшейся 15 января.

Так, в заявлении организации на Facebook напоминается, что 21 сентября 2022 года в военном пантеоне "Ераблур" полиция совершила зверства, были подвергнуты приводу родители погибших военнослужащих, некоторые из них получили травмы. В этом ключе обращается внимание, что после более чем года расследования "дело 21-го" было закрыто, и ни один сотрудник полиции не был привлечен к ответственности.

"Большинство подвергнутых приводу родителей являются членами общественной организации "Зов сыновей". 20 января этого года министр внутренних дел выразил желание встретиться с подвергнутыми приводу родителями. ОО "Зов сыновей" заявляет, что отвергает любые предложения любого представителя этой власти.

Это режим, при котором были преданы наши сыновья, сданы суверенные территории Армении, были сожжены заживо 15 военнослужащих, Арцах подвергся геноциду и депопуляции, а теперь солдат убивают в мирных условиях, нападают на святую Армянскую Апостольскую церковь, отождествляют Родину и государство", - добавили в Организации, что продолжат борьбу с этой антинародной властью и сделает все, чтобы как можно скорее избавиться от этого режима, одним из представителей которого является Ваге Казарян.