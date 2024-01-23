Вторник, 23 Января 2024 22:10

АрмИнфо. Фракция "Мать Армения" выступила с заявление в связи с инцидентом с членом одноименной фракции в Совете старейшин Еревана Нарине Айрапетян (Наре Сосе) и ее отъезде из Армении

В заявлении, фракции "Мать Армения" Совета старейшин Еревана, в частности, говорится: "Как известно, Нарине Айрапетян сообщила в полицию РА, что она была похищена и подвергнута давлению, связанному с ее общественно- политической деятельностью. По словам Айрапетян, ее предупредили, чтобы она "соблюдала рамки и воздерживалась от резкой критики".

На основании заявления Айрапетян возбуждено уголовное дело. Вызывает тревогу то, что Нарине Айрапетян покинула Армению после обращения в полицию.

Мы не общались с ней несколько дней. При обращении к Айрапетян, она сообщила, что покинула страну, поскольку на нее оказывала давление полиция, вынуждая ее отказаться от показаний и дать новые.

Что случилось в полиции, что человек, побывав там, покинул Армению? Это вопрос, который требует пояснения.

То, что случилось с Айрапетяном, необычно и шокирует. Мы расцениваем это как политическое преследование оппозиционного члена Совета старейшин. Мы призываем правозащитные структуры и аккредитованные дипломатические представительства в нашей стране отреагировать на все это.

На фоне существующих вызовов безопасности вокруг Армении и неудачной внешней и внутренней политики Никола Пашиняна очевидны попытки правительства проводить репрессии и создать атмосферу страха в нашей стране, что мы решительно осуждаем, и будем последовательно бороться за полную смену власти"?

Отметим, что накануне стало известно, что 15 января около 09:30 жительницу Еревана Нарине Айрапетян неизвестные усадили в машину с улицы Тотовенца, после чего завязали ей глаза. Затем злоумышленники перевезли ее в незнакомое место, где с ней встретился некий мужчина лет 60-65, указавший на недопустимость заявлений и политической деятельности Айрапетян. После этого те же лица отвезли ее обратно, где высадили на улице Абовяна.

Отметим, что согласно сообщению пресс-секретаря Следственного комитета РА Гора Абрамяна, по данному факту возбуждено уголовное дело. "По факту похищения поступило сообщение, в связи с чем, 17 января в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье 191, часть 2, пункт 5 Уголовного кодекса. В настоящее время проводится расследование с целью проверки данных. Полиции поручено провести расследование и передать важные сведения следственному органу, ведущему производство", - отметил Гор Абрамян.