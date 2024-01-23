Вторник, 23 Января 2024 19:18

АрмИнфо. При поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Армении, в Национальном музее-институте архитектуры, открылась выставка международного престижного конкурса World Press Photo.

На выставке представлены свыше 100 фоторабот лауреатов и номинантов конкурса, которые рассказывают посетителям о самых тяжелых событиях и

испытаниях, выпавших на долю человечества в разных уголках мира.

По такому случаю в Ереван приехал один из 24 лауреатов World Press Photo - украинский фотограф Евгений Малолетка, который запечатлeл на свою камеру хронику войны в Украине, а именно происходящее в городе Мариуполь.

Пробыв в городе 20 дней вместе с двумя своими друзьями-фотографами, он рассказал, что стал очевидцем массовых убийств, ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры и тяжелого положения населения города, которое было лишено электричества, газа и воды. В беседе с корреспондентом АрмИнфо фотограф отметил, что его работы мало чем отличаются от работ фотографов, снимающих военную хронику в других городах Украины. Единственной уникальностью он назвал то, что вместе со своими двумя друзьями остался один в Мариуполе, все фоторепортеры, журналисты покинули город.

<Мы не знали, что нас ждет завтра, как будут развиваться события. Мы даже не знали, окружены ли уже. Помимо фотографии, мы помогали людям покидать город, но когда пришел наш черед уезжать, оказалось, что транспорта нет. Нам в первую очередь было важно показать миру, что происходит в Украине на самом деле>, - сказал Малолетка.

После публикации фотографий российская сторона назвала фотографов информационными террористами, а все сделанные фотографии - фейками.

Обращаясь к ереванскому зрителю Евгений Малолетка поблагодарил за приглашение приехать в Армению. Он подчеркнул, что может разделить боль с армянским народом после Арцахской войны 2020 года, поскольку война - это тотальная боль. В этой связи фотограф сообщил, что находился в течение 2 недель в Арцахе во время войны и задокументировал происходящее на свою фотокамеру.

Отметим, что выставка World Press Photo будет открыта в Ереване до 15 февраля с.г.

В 2023 году для участия в конкурсе поступило 60 448 фотографий от 3 752 фотографов из 127 стран. Впервые конкурс был проведен в 1955 году.