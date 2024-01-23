Вторник, 23 Января 2024 19:03

АрмИнфо.Говорить, что процесс нормализации с Азербайджаном является причиной конституционных реформ в Армении - чрезвычайно большое преувеличение. Об этом заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян на пресс-конференции 23 января, отвечая на вопрос о взаимосвязи, принимая во внимание, что в Конституции Армении упоминается Арцах.

Он признал, что Конституция, безусловно, играет роль не только во внутренней политике, но и во внешней, и не только Армении, но и Азербайджана, и других стран. При этом Мирзоян напомнил, что о конституционных реформах речь шла вскоре после смены власти в 2018 года.

"Конституция в целом скорее нацелена на регулирование отношений внутри страны. Если дать короткий ответ - конечно же, нет", - заявил глава МИД Армении.

Возвращаясь к армяно-азербайджанской нормализации, Мирзоян отметил, что и от Азербайджана, и от Армении звучат беспокойства, которые касаются территориальной целостности.

"С одной стороны, Азербайджан говорит о том, что нуждается в гарантиях о том, что мы не ставим их территориальную целостность под сомнение. С другой стороны, очевидно, мы нуждаемся в гарантиях. Мы во время обмена предложениями видим, что Азербайджан пытается сохранить элементы неопределенности. Это дает повод для беспокойства.

Среди прочих вопросов звучит беспокойство относительно вооружений. Как дополнительное средство укрепления доверия и как ощутимый шаг по укреплению безопасности и стабильности мы предложили ввести контроль над вооружениями на границе. Это могут быть самые разные механизмы, в том числе международные", - отметил министр, добавив, что по этому вопросу Армения от Азербайджана реакции не получала.

"Армения предлагала также отвод войск и создание демилитаризованной зоны вдоль границы, что опять же повысило бы уровень безопасности на границе", - сказал он, еще раз напомнив, что для Еревана в вопросе мирного договора ключевыми являются несколько принципов, в том числе делимитация на основе Алма-Атинской декларации и имеющих правовую основу карт, разблокирование на основе суверенитета и юрисдикции.

"Если в результате всего этого будет подписан мирный договор, значит, наши сомнения развеяны. На данный момент нет мирного договора, а есть переговорный процесс, которому был нанесен удар в результате заявлений, озвученных недавно. Если мы добьемся заключения мирного договора, значит, не будет реалий, которые вызывают обеспокоенность, значит, будут приемлемые решения. Иначе не будет мирного договора", - подчеркнул глава МИД Армении.

Говоря о российской переговорной площадке и готовности Баку встретиться в Москве, согласно заявлениям главы МИД России, Мирзоян отметил, что ему неизвестно, готов ли Азербайджан подписать мирный договор в России. "Таких заверений с азербайджанской стороны ни во время закрытых встреч, ни публично не звучало. Если Лавров делает такое утверждение, то полагаю, что у него есть такие основания", - отметил он.

На уточнение, есть ли у российской стороны новые предложения по переговорному процессу, Мирзоян отметил, что ему о таковых неизвестно. -