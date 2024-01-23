Вторник, 23 Января 2024 18:27

АрмИнфо.Каждое рационально мыслящее общество всегда должно прилагать усилия для поиска новых союзников. Об этом 23 января на пресс-конференции в Ереване, подводя итоги 2023 года, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Мирзояна, для Армении это прямое требование после трагедии войны 2020 года и последующих событий, когда столкнулись с ситуацией бездействия механизмов поддержки со стороны союзников. В этом ключе он пояснил, что ожидания армянской стороны по крайней мере не оправдались.

"Естественно, стали искать новых союзников, в первую очередь, чтобы решить вопросы в сфере безопасности", - заявил министр, при этом опроверг сведения о подписание каких-либо документов, касающихся других систем безопасности.

В то же время, Мирзоян напомнил внедрение механизмов, которые повысили степень безопасности на границе, в лице миссия ЕС. Особое

внимание министр уделил заявлениям партеров касательно территориальной целостности РА и неприкосновенности границ. "Для нас крайне важны заявления против попыток чертить в регионе новые границы", - резюмировал глава МИД Армении.