Вторник, 23 Января 2024 18:24

АрмИнфо.В рамках официального визита в Республику Казахстан состоялась встреча министра обороны Армении Сурена Папикяна и с коллегой из Казахстана Руслана Жаксылыкова в расширенном составе.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи обсуждены вопросы армяно-казахского оборонного сотрудничества и безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны подчеркнули большой потенциал для развития сотрудничества, достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества.

В завершении встречи министры обороны двух стран подписали План сотрудничества между министерствами обороны Республики Армения и Республики Казахстан в оборонной сфере на 2024 год, предусматривающий проведение ряда мероприятий в Армении и Казахстане.