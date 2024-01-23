Вторник, 23 Января 2024 18:23

АрмИнфо. Договоренности об открытии армяно-турецкой границы для определённых групп граждан пока так и остаются на словах, граница продолжает оставаться закрытой. Об этом 23 января на пресс-конференции в Ереване, подводя итоги 2023 года, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

В ответ на соответствующий вопрос, он признал, что действительно, между Ереваном и Анкарой была достигнута договоренность об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран, а также для граждан Армении и Турции с дипломатическими паспортами. При этом он добавил, что эта договорённость также была подтверждена на его встрече с турецким коллегой в октябре прошлого года в Тегеране.

"Ощутимых результатов по этому вопросу пока не достигнуто. Граница, для указанных групп людей продолжает оставаться закрытой. Обе стороны провели ревизию инфраструктур, но граница продолжает быть закрытой.

По части Аннийского моста есть прогресс, недавно турецкая сторона представила свое видение, мы изучим и дадим ответ, и исходя из этого будем двигаться дальше", - сказал он, еще раз подчеркнув готовность Армении открыть границу. Он добавил, что единственно чего не хватает в данной ситуации, это готовность турецкой стороны.

Напомним, что специальный представитель Турции в переговорах по урегулированию отношений между Арменией и Турцией Сердар Кылыч в январе текущего года сообщил, что Армения и Турция достигли договоренности придать новый импульс работам по открытию границы для граждан третьих стран. "Относительно открытия границы для граждан третьих стран наш министр в своем выступлении упомянул, что достигнута договоренность о придании нового импульса работе по этому вопросу. Два министра пришли к этому соглашению, и мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки начать эксплуатацию моста Маргара", - сказал спецпредставитель Турции, представляя итоги встречи глав МИД Армении и Турции в Анкаре.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. После этого прошло несколько раундов переговоров между спецпредставителями Армении и Турции.

Стороны еще летом прошлого года договорились открыть границу для граждан третьих стран, однако до сих пор граница не действует. Как стало известно из источников АрмИнфо, причина в турецкой стороне. Армянская сторона всё подготовила для задействования пограничного пункта, однако, с турецкой стороны никаких работ в этом направлении еще не проводилось.