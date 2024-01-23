Вторник, 23 Января 2024 18:21

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 15, 17, жилой дом 1 на улице Кургиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 37, 39, 41 на улице Абовяна, жилые дома 6, 6а, 8 на улице Корюна, жилой дом 67 на улице Анрапетутяна, жилые дома 7, 9, 11 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 7-39 на улице Норашхараин, жилые дома 3/2-3/3 на Тбилисском шоссе;

в Армавирской области:

11։00-17։00 село Звартноц;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Аштарак; частично села Парпи, Газараван, село Базмахбюр;

в Араратской области:

10:00-12:30 частично село Верин Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично село Агаракадзор;

в Котайкской области:

11։00-15։00 частные дома Джрвежа, Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частично села Дзорахбюр и Вохчаберд;

в Гегаркуникской области:

09։30-10։10 села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук; ООО ‘Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция “Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”;

в Тавушской области:

10:30-11:30 село Овк;

в Лорийской области:

12:00-16:00 кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркса”, “Мадан” в городе Алаверди; село Джилиза.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-15:00 подъезды 8-13 жилого дома 35, жилой дом 31 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 2/5-7А на улице Сундукяна, жилые дома 8-10 на улице Гр. Кочара, жилой дом 27 на улице Гюльбенкяна, частные дома 66/1-177/6 на улице Царава Ахбюра, жилые дома 7/6-35/74 на улице Ачаряна, жилой дом 40 на пр. Баграмяна, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:30 частично село Норашен;

12:00-14:00 села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян; частично улицы С. Акобяна, Баграмяна, Нарекаци, Чауша, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) по адресам: ул. Атарбекяна, 105, ул. Мясникяна 159;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично село Агаракадзор;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр; село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты улицы 34, 35, 36, 37 в общине Зовуни; село Кахси, мельница, бензозаправочная станция, ООО ‘Гаяне Овакимян”, станция автотехобслуживания, хлебный завод, насосная станция “Джрмух”, ООО “Баграф”, консервный завод, семеноводство “Кахси”, Дом Культуры, газозаправочная станция и прилегающие территории.