Вторник, 23 Января 2024 18:20

АрмИнфо.Прямые контакты между Ереваном и Баку установлены не только на уровне аппаратов премьер-министра Армении и президента Азербайджана. Об этом 23 января на пресс-конференции в Ереване, подводя итоги 2023 года, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, касаясь мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Главный дипломат страны отметил, что такие прямые контакты проходят и на уровне МИД Армении и Азербайджана, а также других структур и ведомств, работающих на земле. В том ключе он отметил, что организация работы комиссий по делимитации границ координируется через прямые контакты двух внешнеполитических ведомств.

Вместе с тем Мирзоян отметил, что для Армении не принципиально, будут ли это прямые переговоры или же при посредничестве каких-то международных игроков. "Для нас принципиально содержание переговоров. Армения готова как к прямым переговорам, так и при посредниках", - сказал армянский министр.

Касаясь вопроса о возможности проведения встречи глав МИД Армении и Азербайджана на границе, Мирзоян отметил, что такого предложения армянская сторона не получала. "Насколько мне известно, была такая идея, но конкретных предложений не поступало. Если будут - мы готовы рассмотреть", - отметил глава МИД Армении.

Отвечая на вопрос о возможной встрече на уровне лидеров двух стран, Мирзоян напомнил, что после встречи в Гранаде, были разного рода предложения, однако они не были реализованы. "На данный нет договоренностей и запланированных встреч как на уровне лидеров двух стран, так и глав внешнеполитических ведомств", - сказал министр, при этом также указав на важность для Армении вовлечения международных акторов в процесс нормализации отношений между двумя странами.

Глава МИД Армении также не согласился, что на фоне электоральных процессов в ряде стран, интерес международных акторов к армяно-азербайджанской нормализации спал. Мирзоян считает, что международные игроки не только не снизили интерес, но всё чаще и чаще озвучивают более объективные и четкие призывы.

Касаясь угроз, звучащих из уст президента Азербайджана в адрес Армении, министр констатировал, что нормализация отношений, по сути, происходит между двумя враждебными государствами. "Есть все основания полагать, что у президента Азербайджана отсутствует политическая воля нормализовать отношения. Напротив, мы видим тенденции по обострению ситуации по всем направления - начиная от процесса делимитации границы до освобождения военнопленных. Однако, Республика Армения остается приверженной мирному процессу и он, по факту направлен на урегулирование всех этих вопросов", - заметил глава армянского внешнеполитического ведомства, при этом он заверил, что до сих пор не было выдвинуто никаких предусловий для разрешения существующих между двумя сторонами вопросов.

Глава МИД Армении также дал невнятный ответ на вопрос по части правопреемственности государств. На напоминание о том, что Азербайджан не считает себя правопреемников Советского Азербайджана и может свои дальнейшие претензии к Армении оформлять в этой призме, Мирзоян признался, что может не совсем понял суть вопроса, но может сказать, что вопросы в этой плоскости также есть между сторонами и они также рассматриваются.