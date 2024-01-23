Вторник, 23 Января 2024 18:17

АрмИнфо. Вопросы гуманитарного характера продолжают оставаться неурегулированными между Арменией и

Азербайджаном. Об этом 23 января на пресс-конференции в Ереване, подводя итоги 2023 года, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Главный дипломат Армении напомнил об обмене военнопленными между Арменией и Азербайджаном, состоявшейся 7 декабря 2023 года. В этом ключе он напомнил, что Армения поддержала кандидатуру Азербайджана на COP29. "Это было позитивным событием на фоне застопорившегося процесса по заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - отметил Мирзоян, добавив, что Армения продолжит усилия по формированию атмосферы доверия между сторонами.

В этом ключе глава МИД Армении напомнил, что ранее Армения в качестве жеста доброй воли передала Азербайджану карты минных полей. По его словам, после этого азербайджанская сторона неоднократно обвиняла Армению в передаче недостоверных карт, что беспочвенно.

"Армянская сторона по разным каналам проводит уточнения, и если у нас появится новая информация по части минных полей, я не исключаю в будущем их передачу азербайджанской стороне. Хотя, полагаю, что это должно быть сделано при международном посредничестве, дабы в будущем избежать разного рода спекуляций о недостоверности переданной информации", - сказал Мирзоян.

В тоже время глава МИД Армении также коснулся деструктивной позиции Азербайджана, которая была отражена в седьмом пакете предложений по мирному договору. В частности, речь шла о позиции по разграничению границы. Армянский министр назвал недопустимым желание Азербайджана рисовать новую границу между двумя странами. Дипломат еще раз подчеркнул, что это может быть сделано лишь на основе карт Генштаба СССР совместными комиссиями по делимитации границы, и никак не иначе.