Вторник, 23 Января 2024 15:46

АрмИнфо.IDBank продолжает процесс обновления филиалов. Вновь открылся филиал «Давташен», расположенный по адресу 4-й микрорайон Давташена, 11/91, где клиентов ждет инновационный, современный интерьер и оснащенный технологическими решениями зал обслуживания.

По словам заместителя директора по розничному бизнесу IDBank-а Андраника Андреасяна, для клиентов созданы все условия, чтобы сделать банковские транзакции более удобными.

“Как известно, IDBank и Idram продолжают совершенствовать совместную цифровую платформу, и сегодня наши клиенты могут пользоваться еще большим количеством услуг дома или на работе, не тратя времени на посещение филиала. В то же время мы ценим комфорт наших клиентов и предоставление им наилучшего опыта в филиале. Так как это является одной из наших главных целей, сегодня мы вновь открываем еще один из обновленных филиалов IDBank-а. Мы уверены, что наши клиенты оценят инновационные решения и качество обслуживания, которое, как я уже отметил, является для нас главным”, - отметил Андраник Андреасян и добавил, что в ближайшее время филиальная сеть IDBank-а будет расширяться.

В филиале IDBank-а «Давташен» также будет работать зона обслуживания IDBanking 24/7, через которую клиенты смогут самостоятельно воспользоваться сотнями услуг: погашение кредита, пополнение счета IDBank по номеру телефона и т.д.

В настоящее время IDBank имеет 13 филиалов не только в Ереване, но и в Гюмри, Эчмиадзине, Ванадзоре и Абовяне.