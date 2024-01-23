Вторник, 23 Января 2024 15:31

АрмИнфо.Прокуратура Армении возбудила уголовное производство по факту сдачи в аренду помещений в центре Еревана по явно заниженным ценам. По предварительным данным, общине нанесен ущерб на сумму около 877 млн драмов.

В частности, согласно информации надзорного органа, установлено, что в период с 2010 по 2023 годы соответствующие должностные лица мэрии Еревана сдали в аренду ряд площадей на территории второго корпуса здания по адресу Бузанда 1/3, находящегося в собственности той же общины, различным физическим и юридическим лицам по адресу по явно низким ценам. Между тем, как отмечается, минимальная цена аренды должна была рассчитываться по установленным формулам, должны были объявить аукцион или конкурс по указанной цене, формировать рыночную стоимость, а также привлечь независимого оценщика для определения рыночной стоимости.

К примеру, участок площадью 140 квадратных метров с 2011 года предоставляется в аренду всего за 56 тысяч драмов (1 квадратный метр стоит 400 драмов), тогда как, по данным Комитета кадастра, средняя рыночная арендная цена 1 кв.м. площади общественного здания на этом же участке на данный момент составляет 5.187 драмов (при аренде по рыночной цене ежемесячная арендная плата за площадь 140 квадратных метров составила бы 726 тыс. 180 драмов).

<Учитывая, что в результате проверки были выявлены случаи явного преступления, прокурор представил в Антикоррупционный комитет протокол о преступлении. 20 января 2024 года Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело по статье 441 части 2 пункта 2 УК (злоупотребление должностным лицом должностными полномочиями либо вызванным ими влиянием, причинение особо крупного имущественного ущерба государству).