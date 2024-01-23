Вторник, 23 Января 2024 15:28

АрмИнфо.Канадская делегация АРФ "Ай Дат" серьезно обеспокоена тем, что Канада может отменить эмбарго на продажу военной продукции Турции. Этот шаг может быть сделан в рамках соглашения о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщает Центральный аппарат "Ай Дат" Бюро АРФ.

В Организации считают, что снятие эмбарго на поставки оружия Турции становится особенно опасным после недавних скандальных разоблачений канадско-турецкой военной торговли. Так, в 2019 году официальная Оттава санкционировала продажу Анкаре технологии беспилотников L3Harris/WESCAM, что было одной из ключевых деталей для обеспечения конкурентоспособности беспилотников Bayraktar. Дальнейшее расследование доказало передачу этих технологий в Азербайджан, которая была запрещена.

"Были выявлены и другие турецкие фальсификации. В частности, канадская технология, согласно турецкой заявке, подлежала использованию не для наступательных, а для разведывательных дронов. После этого государственного расследования канадская сторона в результате работы канадского комитета "Ай Дат" ввела эмбарго на продажу Турции военной продукции", - отметили в Организации.

Также напоминается, что согласно позиции канадского комитета АРФ "Ай Дат", Канада не должна быть соучастником турецко-азербайджанских военных преступлений, способствуя расширению их военных арсеналов.

"Продажа оружия странам-изгоям нарушает канадские правила экспорта оружия, создавая значительную угрозу региональной стабильности. В соответствии с заявленными Канадой приоритетами поддержания регионального мира и безопасности и защиты прав человека, Оттава не должна снимать эмбарго на поставки оружия.

Принимая во внимание предыдущие турецкие правонарушения и нарушения правил приобретения оружия, а также угрозы Турции территориальной целостности и суверенитету Республики Армения, Армянский комитет "Ай Дат" призывает правительство Канады проявить максимальную осторожность и отдать приоритет региональной стабильности, миру и правам человека", - резюмировали в Бюро.

Отметим, что Канада прекратила поставки продукции оборонного назначения Турции после того как стало известно, что канадские технологии были использованы в вооружении, которое применялось при азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха осенью 2022 года.