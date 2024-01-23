Вторник, 23 Января 2024 13:11

АрмИнфо. Эксперты Совета Европы по защите прав человека изучают ситуацию с защитой прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Как передает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, 23 января экспертов СЕ, прибывших в Армению в рамках проекта "Укрепление гарантий прав человека для вынужденных переселенцев в Армении", инициированного Секретариатом Совета Европы,

принял заместитель министра Артур Мартиросян. В ходе встречи замминистра подчеркнул важность выявления образовательных потребностей студентов из Нагорного Карабаха и их полной интеграции в учебный процесс. Представляя шаги, предпринятые МОНКС в этом направлении, Артур Мартиросян отметил, что около 17 тысяч учащихся школьного возраста зачислены в государственные школы РА, 900 продолжают обучение в начальных и средних профессиональных учебных заведениях, 1800 - в университетах. По словам замминистра, работа в этом направлении ведется постоянно.

В ходе встречи было также отмечено, что под руководством вице-премьера РА Тиграна Хачатряна создана межведомственная рабочая группа по различным вопросам, связанным с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха, целью которой является объединение усилий для того, чтобы найти более эффективные решения. "Сейчас мы находимся в активной стадии реформ, и в этот период системных изменений нам удалось с помощью гибких подходов обеспечить право на образование наших соотечественников - вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха", - сказал Артур Мартиросян.

Заместитель министра также отметил, что многие учителя, вынужденно перемещенные из Нагорного Карабаха, продолжают свою профессиональную деятельность в школах Армении. Сейчас разрабатываются новые подходы к обеспечению занятости специалистов в сфере культуры и спорта.

Эксперты Совета Европы по защите прав человека представили свою деятельность и возможности поддержки. На встрече был затронут ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.