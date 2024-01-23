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АрмИнфо.Председатель Управление по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов Армении в 2023 году выявило 393 случая контрабанды, что превышает показатель 2022 года на 11,97% (в 2022 году было выявлено 351 правонарушение).
Как сообщили в пресс-службе КГД, в Армении зафиксирован значительный рост по части выявления наиболее распространенных в республике видов наркотиков, что является лучшим показателем раскрываемости за последние годы. В 2023 году в целом выявлено и зарегистрировано 373 случая контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.
|Символы тысячелетнего армянского и христианского присутствия рискуют исчезнуть после деарменизации Арцаха - Terrasanta
|"Зов сыновей" отказалась от встречи с главой МВД Армении
|Подвергшаяся нападению член оппозиционной фракции Совета старейшин Еревана покинула Армению - заявление
|Президент Кипра с трибуны ПАСЕ призвал не игнорировать гуманитарные проблемы армян Нагорного Карабаха
|В Ереване открылась выставка фоторабот лауреатов престижного международного конкурса World Press Photo
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|Глава МИД Армении коснулся конституционных реформ в стране и российского посредничества по нормализации армяно-азербайджанских отношений
|Глава МИД Армении: Каждое рационально мыслящее общество всегда должно прилагать усилия для поиска новых союзников
|Договоренности об открытии армяно-турецкой границы для определённых групп граждан пока так и остаются на словах - глава МИД Армении
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|Мирзоян: У Армении нет инструментария для отслеживания судьбы армянского наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль
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|Спикер НС РА: Freenews не принадлежит ни мне, ни моей жене
|Канада может снять эмбарго на поставки оружия Турции - "Ай Дат" бьёт тревогу
|Эксперты СЕ изучают ситуацию с защитой прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|КГД РА: зафиксирован значительный рост по выявлению наиболее распространенных в республике видов наркотиков
|Нынешняя власть пытается максимально принизить историческое прошлое армянского народа - Чалабян
|Миятович призвала власти Армении и Азербайджана сосредоточить внимание на защите прав человека и на мирных переговорах
|Встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Генеральным секретарем Кабинета Министров Японии
|Генрих Мхитарян во второй раз стал обладателем Суперкубка Италии
|Депутаты ПАСЕ начали процедуру по ограничению полномочий делегации Азербайджана
|Вопрос с принятием новой Конституции мог быть навязан Армении извне - политтехнолог
|В Баку в присущей им неадекватной манере отреагировали на заявление Жозепа Борреля
|Суд обязал СНБ удалить данные о Мураде Папазяне и Масисе Абраамяне из списка нежелательных лиц для въезда в Армению
|Евросоюз обеспокоен территориальными претензиями президента Азербайджана к Армении - Боррель
|Новой информации о графике возможной встречи между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне пока нет - Госдеп США
|Институт СНГ и "Лазаревский клуб": Власти Азербайджана конкурируют с правительством Никола Пашиняна в вытеснении исторической памяти и российского влияния в Закавказье
|Венгрия готова принять арацхских детей для отдыха во время летних каникул
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Член фракции блока "Мать Армения" Совета старейшин Еревана была похищена
|Проблемные вопросы с российскими компаниями в сфере вооружений большей частью урегулированы - Минобороны Армении
|Кандидат в президенты России Надеждин собирает подписи в поддержку в Ереване
|Врачи в Ереване пересядут на мопеды
|В ПАСЕ планируют ограничить полномочия Азербайджана за нарушение принципов организации
|Подаренный президентом Туркменистана своему татарскому коллеге алабай стал чемпионом России
|В Армении интересы правящей группировки больше гармонируют с интересами правительства Азербайджана, чем с армянским народом – депутат
|Вопросы развития современного Казахстана обсудили в Ереване
|Блогер: Жители Армении абсолютно не понимают, что такое Азербайджан и кто такие азербайджанцы и что такое режим Алиева
|Посол Армении во Франции выразила благодарность Парижу за стремление установить прочный мир на Южном Кавказе
|На Армению надвигается циклон, который приведет к обильному снегопаду и резкому понижению температуры воздуха - синоптики
|Никол Пашинян: Армения и Азербайджан требуют взаимных гарантий об отсутствии территориальных претензий
|Оппозиционер: С политического согласия основных сил парламента Арцаха был дан старт работе международной комиссии по Арцаху
|Тойво Клаар: Воодушевлен содержательными двусторонним контактами между Баку и Ереваном
|Риторика и заявления президента Азербайджана продолжают бросать вызов порядку, базирующемся на международном праве
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Азербайджанцы продолжают заниматься овцекрадством на границе с Арменией - житель Арамуса лишился 200 голов
|Белорусский эксперт: В НАТО всегда стремились способствовать углублению разногласий в ОДКБ, в том числе и через Армению
|Советские власти не приложили достаточных усилий для расследования и наказания виновных в резне армян в Баку - Саркис Ханданян
|В новоизбранном парламенте Греции сформирована группа дружбы с Арменией
|Азербайджанцы разрушили мемориал в память участников самообороны села Хакаку во время Первой Арцахской войны
|Адвокат Гагика Хачатряна просит разрешить его подзащитному выехать в Германию на операцию
|Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях: Пашинян
|В Ереване состоялось 13-е заседание диалога Армения-Евросоюз в области прав человека
|Президент Туркменистана принял министра нефти Исламской Республики Иран
|Global Finance пятый год подряд удостаивает Конверс Банк звания "Лучший банк Армении в сфере торгового финансирования"
|Азербайджан запустил новый вид агрессивной пропаганды против Армении: запущены фейк сайты - Татоян
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