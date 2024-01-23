Вторник, 23 Января 2024 13:10

АрмИнфо.Председатель Управление по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов Армении в 2023 году выявило 393 случая контрабанды, что превышает показатель 2022 года на 11,97% (в 2022 году было выявлено 351 правонарушение).

Как сообщили в пресс-службе КГД, в Армении зафиксирован значительный рост по части выявления наиболее распространенных в республике видов наркотиков, что является лучшим показателем раскрываемости за последние годы. В 2023 году в целом выявлено и зарегистрировано 373 случая контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.