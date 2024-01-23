Вторник, 23 Января 2024 12:55

АрмИнфо.Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, представляя перед ПАСЕ свой годовой отчет за 2023 год, призвала предпринять усилия для восстановления утраченных позиций в области прав человек.

Касаясь ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, Миятович напомнила о своем визите в регион в октябре прошлого года и выпущенном докладе по итогам посещения Армении, Азербайджана и Арцаха.

Отмечается, что комиссар по итогам визита призывает власти сосредоточить внимание на защите прав человека, на мирных переговорах и установить надежные гарантии прав человека для всех лиц, пострадавших от конфликта.

В целом Миятович в своем выступление указала на рост во всем мире игнорирования стандартов прав человека. По ее словам, враждебные высказывания ставят под угрозу фундаментальные принципы универсальности и неделимости прав человека. "Это наиболее заметно в подходе к управлению миграцией, где вызывает глубокую тревогу уровень толерантности к серьезным нарушениям прав человека в отношении беженцев, просителей убежища и мигрантов, а также пренебрежение принципами верховенства закона, которые укореняются по всей Европе",- подчеркивает она.